Anguissa va al Napoli, a breve le visite mediche: affare da 10 milioni

ALTRE NOTIZIE – Zambo Anguissa va al Napoli e sarà l’ultimo rinforzo che De Laurentiis regalerà a Luciano Spalletti.

Tutto fatto per il passaggio del centrocampista camerunense in azzurro: il calciatore, scrive Gianluca Di Marzio proprio in questi istanti, svolgerà a breve le visite mediche per il club partenopeo.

Andrè Zambo Anguissa, 25 anni, è un centrocampista che gioca nel Fulham. Il calciatore voleva trasferirsi in Serie A ed era stato accostato con insistenza alla Roma.

La cifra complessiva dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto.