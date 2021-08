“ON AIR!” – ROSSI: “Mercato? Se qualcosa si potrà fare, verrà fatta”, CORSI: “Magari Friedkin si ingolosisce…”, ZUCCHELLI: “Solo Mou e Conte potevano avere un impatto del genere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Questo gruppo la qualità ce l’ha sempre avuta. Che la Roma sia in possesso di una qualità superiore alla media non è mai stato in dubbio. Poi però ti serve la combinazione giusta per metterla in atto questa qualità. Ieri abbiamo visto delle grandi giocate: il gol di Veretout, quello di Pellegrini e quello di Abraham. Mi piace che la Roma non stia facendo cose straordinarie, ma sta semplicemente trovando il modo per mettere a frutto le qualità dei suoi calciatori, e penso che abbiano ancora dei margini di miglioramento. Mercato? Fare all-in facendo il passo più lungo della gamba, sperando poi di vincere la Conference o arrivare in Champions, non si può più fare. Credo sia evidente. Serve calma, sangue freddo, e la testa giusta per affrontare queste ultime ore di mercato. Se qualcosa si potrà fare, si farà. Ma questo non deve influenzare la percezione di quello che ha fatto la Roma fino a questo momento, a punteggio pieno e a 5 punti sulla Juve, che sono già tanti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ieri Veretout migliore in campo in assoluto insieme a Pellegrini, sono giocatori che si sono assolutamente ripresi. Pellegrini non mi stupisce, mentre Veretout sì: c’avrei messo i soldi sopra sul fatto che non sarebbe mai diventato un giocatore decisivo. E invece sono due volte che gli vedo fare grandi cose, da calciatore anche coi piedi buoni. Mourinho però chiede rinforzi a centrocampo, e se lo fa vuol dire che per migliorare e per vincere ha bisogno di qualcosa in più. Lui ha ragione, a centrocampo è corto, e per vincere il campionato non basta. Visto quello che sta succedendo in questo campionato, è importantissimo comprare. Magari Friedkin, visto quello che sta succedendo, si fa venire la voglia…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Ieri dopo il primo tempo già c’era gente che diceva “eh ma dove vai senza il centrocampista“, e poi invece hai fatto 4 gol alla Salernitana… Tolisso? E’ stato pesantemente frenato dagli infortuni, ma resta un grande centrocampista. Anguissa? Magari diventerà il nuovo Desaillly, ma fino all’anno scorso giocava in serie B inglese. Oggi può esserci qualche novità per gli esuberi, ma non credo che ci saranno grandissime cose. Attenzione però, la Roma l’anno scorso prese Smalling al fotofinish…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “C’è una cosa che mi ha colpito tanto delle parole di Mourinho di ieri, quando dice che lui aveva bisogno di questo. Io non lo so se Mourinho è bollito o meno, penso sinceramente di no, ma in certi campionati dove i campioni fanno la differenza, gli allenatori incidono fino a un certo punto. Al Tottenham puoi fare tutto quello che puoi, ma sempre Chelsea, City e Liverpool hai davanti. In Italia è diverso. In questa città e in questa piazza, anche la minima cosa diventa chissà che, tipo la storia della pizza. Mou l’ho visto davvero felice, aveva bisogno di tornare a essere Mourinho. Solo due allenatori potevano avere questo impatto sulla testa dei giocatori a livello di personalità: uno è Mourinho, l’altro è Conte….”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non so se la Roma potrà vincere con Mourinho, di sicuro non si arriverà settimi a pari merito con l’ottava. La Roma nella mia testa deve fare quello che ha fatto il Milan l’anno scorso: se l’ha fatto Pioli con i rossoneri, figuriamoci se non può farlo Mourinho con la Roma… In un campionato dove le grandi lotteranno punto a punto, tu alla seconda giornata ti metti a +5 sulla Juve. Poi ti arriverà sopra, ma intanto parti da +5…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le romane crescono, e ora fanno paura. La Roma ha giocato maluccio il primo tempo, esplodendo nella ripresa, la stessa cosa che è successa anche contro la Fiorentina. Si vede la mano di Mourinho, ora la squadra ha grande consapevolezza della propria forza…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se pensiamo alla Roma dell’ultimo anno c’è da stropicciarsi gli occhi. Ora la squadra non va mai in difficoltà, ha un’identità e sa quello che vuole. E poi ha dei giocatori che gli fanno la differenza, come Pellegrini e Veretout…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mi ha colpito molto la maturità della Roma, è una squadra che non ha perso tranquillità dopo il primo tempo. Roma e Lazio sono le due grandi novità di queste prime giornate di campionato. Poi magari tra due mesi staremo a parlare di altro, ma a oggi hanno impressionato e non solo perchè hanno vinto le prime due partite, ma per come hanno vinto…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mourinho ha ridato autostima a questa squadra. La Roma gioca in maniera tranquilla, sta sempre in partita. In mezzo al campo Veretout e Pellegrini sono tanta roba…”

