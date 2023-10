Ansia per Dybala, oggi gli esami al ginocchio: tutte le ipotesi in ballo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dybala che si lascia cadere a terra, la maglia sul volto a nascondere le lacrime, Mourinho che reagisce portandosi le mani sopra la testa in un gesto di disperazione. Sono queste le uniche immagini nere di una trasferta fortunata per la Roma.

Ma la festa è stata rovinata dall’infortunio di Dybala. Stavolta però non si tratta di un problema muscolare. A far tremare i romanisti è il ginocchio della Joya, colpito duro da un intervento troppo veemente di Prati. La paura, lì per lì, è stata tanta. Poi c’è stato spazio per un cauto ottimismo, con il giocatore che è uscito dal campo e poi dallo stadio sulle proprie gambe.

Pensare che Dybala possa cavarsela con qualche giorno di stop è però una previsione troppo ottimistica. Nella migliore delle ipotesi si tratterà di una fortissima distorsione, senza lesioni legamentose. La più probabile è che ci sia “solo” una elongazione del legamento collaterale, e in quel caso lo stop sarà di circa un mese.

Nel caso invece di una lesione al collaterale, i tempi di recupero raddoppierebbero come minimo, e Dybala tornerebbe in campo solo tra due o tre mesi. L’ipotesi peggiore, quella che tutti sperano venga scongiurata, è l’interessamento dei legamenti crociati: in quel caso lo stop sarebbe di sei mesi, con la stagione dell’argentino che sarebbe praticamente finita qui.

Nessuno a Trigoria vuole prendere in considerazione questo scenario così nefasto. Oggi, forse, si conoscerà l’entità del problema: se il ginocchio dell’argentino dovesse sgonfiarsi, si procederà con gli esami di rito. Tutta la Roma giallorossa incrocia le dita.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport