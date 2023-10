Serie A: la Fiorentina passa al Maradona, Napoli battuto 3 a 1. Vincono anche Lazio, Frosinone e Monza

ALTRE NOTIZIE – La giornata di campionato si conclude con la vittoria della Fiorentina sul campo del Napoli per 3 a 1. La sblocca Brekalo dopo sette minuti, pareggio degli azzurri con Osimhen su rigore prima del fischio finale del primo tempo.

Nella ripresa decidono il match i gol di Bonaventura e Nico Gonzalez nel recupero. Grazie a questo risultato la viola sale al quarto posto a quota 17 punti, mentre la squadra di Rudi Garcia resta ferma a 14 punti e scende al quinto posto.

Nelle altre partite di oggi convincente vittoria del Monza, prossimo avversario della Roma, sulla Salernitana per 3 a 0: a segno Colpani, Vignato e Pessina su rigore.

Ok anche Lazio e Frosinone nei match delle 15. I ciociari superano il Verona per 2 a 1 con i gol di Reinier e Soulè, inutile il gol di Djuric nel recupero. La squadra di Sarri batte l’Atalanta all’Olimpico per 3 a 2: decide un gol di Vecino nel finale a vanificare la rimonta dei bergamaschi.

Giallorossi.net – F. Turacciolo