AS ROMA NEWS – Finalmente una gioia. Dopo mesi terribili, di grande confusione e sofferenza, la Roma si regala una serata di vera festa togliendosi la soddisfazione di battere la tanto osannata Lazio di Baroni dopo una partita dai due volti: di grande ritmo e tecnica nel primo tempo, e di sacrificio e cuore nel secondo.

Ranieri, l’anti-Lazio per eccellenza, fa ancora una volta centro nel derby indovinando la mossa che si rivelerà decisiva, quella di ributtare nella mischia capitan Pellegrini nella partita più sentita. Una scelta che, a bocce ferme, è sembrata per certi versi azzardata visto il momento attraversato dal calciatore, ma che invece ha dato subito i frutti sperati: la Roma parte a spron battuto ed è proprio il sette giallorosso a sbloccare il match con un destro perfetto all’incrocio dei pali.

La Lazio, forse troppo sicura di sé, incassa il colpo, sbanda e viene colpita ancora da una ripartenza giallorossa: Dybala scappa via centralmente dopo una sponda di Dovbyk, poi allarga per Saelemaekers che batte Provedel dopo una prima respinta del portiere laziale. La squadra di Baroni aspetta l’intervallo per riorganizzare le idee, poi nella ripresa tenta un forcing disperato che si schianta contro la difesa ad oltranza della Roma. Poche le occasioni costruite dalla Lazio nonostante i tanti palloni buttati in area romanista, con Svilar che deve impegnarsi solo su un paio di diagonali di Castellanos.

Nel finale il derby, fino a quel momento molto corretto, si infiamma: Paredes, Konè e Hummels, tre pilastri assoluti della Roma ranierana, vestono i panni dei leader e dimostrano cosa significa essere calciatori di carisma e personalità. L’argentino punzecchia Zaccagni, il francese finisce per litigare con l’amico e connazionale Guendouzi, il difensore tedesco fa espellere Castellanos dopo uno scontro davanti la panchina giallorossa. Calciatori che la Roma dovrà tenersi stretto anche l’anno prossimo.

La vittoria nel derby fa subito riparlare di rincorsa all’Europa o addirittura del sogno di poter riprendere la Lazio, ma l’orrendo girone di andata fatto dalla Roma ha compromesso pesantemente questo campionato: il tempo delle chiacchiere è finito da un pezzo, ora va fatto parlare il campo. La svolta impressa da Ranieri, sempre più papabile alla permanenza sulla panchina del prossimo anno, è però innegabile: ora c’è di nuovo vita dentro la Roma. Che ha bisogno di un gran mercato di riparazione per poter pensare di giocarsi qualcosa di importante da qui fino al prossimo giugno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

