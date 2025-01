Calciomercato Roma, brusca frenata per Le Fee al Betis. Reitz o Doucourè se parte il francese

AS ROMA NEWS – Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Enzo Le Fee al Betis, ma l’edizione odierna de Il Messaggero parla di brusca frenata nella trattativa tra la Roma e il club spagnolo per il centrocampista ex Rennes.

Stando a quanto scrive il giornale, la pista si è improvvisamente raffreddata, con Le Fee che non è più diretto verso la Liga. Sul giocatore c’era l’interesse di un paio di club francesi e a questo punto non è da escludere un ritorno in Ligue 1. Nel caso in cui il calciatore transalpino dovesse trovare una sistemazione, la Roma lo sostituirà con un altro mediano.

Nella lista di Ghisolfi c’è Rocco Reitz, 22 anni, centrocampista tedesco del Borussia Moenchengladbach che sa sia difendere che attaccare, ma anche Abdoulaye Doucouré, 31 anni, esperto mediano dell’Everton.

Fonte: Il Messaggero

