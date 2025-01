CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 6 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:00 – IL MARSIGLIA SPINGE PER ZALEWSKI – Il Marsiglia di De Zerbi sta spingendo per avere Nicola Zalewski (22) fin da gennaio. L’esterno polacco è in scadenza di contratto, la Roma spinge per cederlo fin da questo mercato di riparazione. (Calciomercato.it)

Ore 10:40 – HERMOSO VERSO MOU, PER LA ROMA C’E’ MARMOL – Con Hermoso che va verso il Fenerbahce, in pole per sostituirlo c’è Mika Marmol (23), difensore spagnolo che ha una clausola di 10 milioni di euro: la Roma non vorrebbe pagarla per intero ma è pronta a mettere sul piatto un’offerta da 6/7. Sullo stondo Di Cesare (22) del Racing Club. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – LE FEE AL BETIS, BRUSCA FRENATA – Si raffredda improvvisamente la pista Betis per Enzo Le Fee (24), i due club non hanno trovato l’accordo. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…

