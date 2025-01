Dybala ridicolizza Guendouzi al termine del derby: ecco il video che fa impazzire i romanisti

NOTIZIE AS ROMA – C’è un video che sta facendo impazzire i social e che si riferisce al posto partita di Roma-Lazio, derby vinto dai giallorossi col punteggio di 2 a 0.

Nel finale di partita gli animi si sono accesi, e in campo si sono visti diversi scontri tra i calciatori in campo. Tra i più nervosi c’era senza dubbio il francese Guendouzi, che dopo il diverbio con il connazionale Manu Konè ha avuto uno screzio a distanza anche con Paulo Dybala.

L’argentino ha battibeccato con il francese al termine della partita. Dybala ha canzonato il giocatore della Lazio facendogli il gesto del cinque, riferendosi agli scudetti vinti, per poi sottolineare lo “zero” nella casella dei titoli conquistati da Guendouzi. La Joya ha quindi preso la via degli spogliatoi ridendosela a crepapelle. Qui sotto il video del siparietto.

