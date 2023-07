AOUAR: “Devo ancora lavorare tanto, ma indossare la maglia della Roma è un onore” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Aouar ha risposto alle domande dei giornalisti al termine di Roma – Boreale, amichevole estiva terminata 4-0 grazie alle reti di Pagano, Solbakken, El Shaarawy e dello stesso Aouar, che ha siglato così la sua prima rete in giallorosso.

Queste le parole del centrocampista giallorosso:

Buona prestazione e primo gol in amichevole.

“Si bene ma sono ancora all’inizio. Per me è un onore indossare la maglia della Roma”

Quanto ha influito poter lavorare con Mourinho?

“E’ un onore per me, il mister può aiutarmi molto, sono a sua disposizione.”

Quali sono le tue impressioni su Pagano?

“E’ un buon giocatore con grandi ambizioni. Tutti vogliamo giocare, e questo è un bene per la Roma.”

Complimenti per il tuo italiano…

(Sorride) “Eh, è ancora difficile per me…”

C’è qualche giocatore del passato a cui ti ispiri?

“Per me è sempre difficile parlare di me stesso. Io sono un giocatore di squadra e posso giocare in molte posizioni, come Zidane o Iniesta. Vorrei diventare un grande giocatore come loro.”

Alla Roma mancano spesso i gol. Pensi di poter aiutare anche in questo?

“Si, posso, ma devo ancora migliorare e lavorare molto. Voglio sempre aiutare la squadra.”