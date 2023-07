Oggi test contro la Boreale: Aouar e Belotti gli osservati speciali di Mou

NOTIZIE ROMA CALCIO – Si apre il sipario sulla nuova Roma, la terza di José Mourinho. Questa mattina alle ore 10.30, i giallorossi affronteranno a Trigoria la Boreale, che milita nel campionato di Eccellenza laziale (in cui è cresciuto Edoardo Bove), per il primo test stagionale.

Due, al di là della differenza tecnica con gli avversari, gli osservati speciali saranno soprattutto il nuovo arrivato Aouar e l’unico centravanti a disposizione, Andrea Belotti.

Dal Gallo infatti Mourinho si aspetta molto di più in termini di gol, mentre il franco-algerino avrà il compito di dare più qualità alla mediana. C’è poi grande curiosità per capire come José intende utilizzarlo, se come uomo d’ordine oppure mezzala d’inserimento.

Tanti gli assenti per via delle nazionali (Ndicka, Pellegrini, Spinazzola, Cristante, Rui Patricio, Bove torneranno a Roma lunedì prossimo), incerta la presenza di Rasmus Kristensen, il cui acquisto è stato ufficializzato appena ieri. Venerdì prossimo si replica con il Latina, prima della partenza per l’Algarve dove si disputeranno altri tre test.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Corriere dello Sport