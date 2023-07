Morata-Roma, si può: Pinto si muove

AS ROMA NEWS – Alvaro Morata alla Roma non è un sogno impossibile di mezza estate. Josè Mourinho lo ha indicato da tempo come il rinforzo ideale per l’attacco giallorosso, e ora Tiago Pinto comincia a scaldare davvero i motori.

Se prima regnava un certo scetticismo sulla possibilità di mettere in piedi un affare del genere, adesso le cose sembrano essere cambiate. Tanto che la prossima settimana il gm incontrerà l’agente del centravanti spagnolo per capire i margini della trattativa, sia con il calciatore che con l’Atletico Madrid.

La notizia viene confermata nella notte anche da Sky Sport e da Gianluca Di Marzio, in precedenza molto freddo sul possibile affare. Nell’incontro tra l’entourage di Morata e il general manager giallorosso si parlerà principalmente della tanto chiacchierata clausola rescissoria del giocatore su cui ci sono due versioni diverse e per la quale la Roma vuole vederci chiaro.

L’Atletico Madrid infatti fa sapere che per liberarsi, Morata dovrebbe versare 21 milioni di euro, una cifra che scoraggerebbe il gm portoghese. Diversa la versione degli agenti dell’attaccante, che invece sostengono come un gentlemen agreement stabilito con il club al momento del rinnovo permetterebbe al giocatore di lasciare l’Atletico per “soli” 12 milioni di euro.

L’incontro servirà poi a chiarire la volontà dello stesso Morata, che non ha chiuso la porta in faccia alla Roma dopo le avances di Mourinho e del suo amico Paulo Dybala, che spera di formare con lui la prossima coppia d’attacco in giallorosso. Pinto è pronto a mettere sul tavolo un ricco contratto fino al 2027.

Fonti: Sky Sport / Corriere dello Sport / Il Romanista