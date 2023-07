La Roma fa cassa con le fasce

AS ROMA NEWS – La musica non cambia a Trigoria: serve cedere per fare mercato e accontentare i desideri di Mourinho. Tiago Pinto lo sa bene e si prepara a fare cassa dando una sforbiciata alla rosa, specie sulle corsie laterali.

L’arrivo di Kristensen libera Rick Karsdorp, il giocatore che la Roma vuole cedere dopo l’acquisto a titolo temporaneo del danese. L’olandese ha ricevuto manifestazioni di interesse dalla Francia e dall’Arabia Saudita (l’Al-Shabab, che cerca anche Cuadrado oltre che Spinazzola), senza che si concretizzassero in offerte. La Roma chiede 10 milioni di euro, ma si accontenterebbe anche di 7-8 milioni.

Discorso un po’ diverso per Leonardo Spinazzola, su cui c’è il pressing dei sauditi dell’Al Shabab: la prima proposta è di un triennale a 6 milioni di euro a stagione. Tanti ma non tantissimi. Per intenderci: non sono le cifre astronomiche offerte a Milinkovic, Zielinski e compagni.

E anche la proposta alla Roma (7 milioni) non è di quelle irrinunciabili. Anche se per Leo non bisogna dimenticare il contratto che scade nel 2024, uno stipendio che pesa molto a bilancio e per cui la Roma non può permettersi grossi sconti.

In partenza anche Bryan Reynolds, terzino americano ormai fuori dai piani della Roma e per il quale c’è un discorso avviato con il Westerloo che dopo averlo avuto in prestito, offre per il cartellino 3,5 milioni più il 20% sulla futura rivendita.

Ai saluti anche Matias Vina: l’uruguaiano ha disputato l’ultima stagione con il Bournemouth che forte di un contratto che scade nel 2026 con i giallorossi ha chiesto un paio di settimane fa il rinnovo del prestito. La Roma frena. Il laterale, dopo un primo periodo di ambientamento, non ha fatto male in Premier (12 presenze e 2 reti) contribuendo alla salvezza tranquilla del club del Dorset. Pinto intende monetizzare, magari accettando di nuovo il prestito ma subordinandolo ad un obbligo in caso di salvezza.

