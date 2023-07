CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 14 luglio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:00 – GREAVES SE PARTE IBANEZ – La Roma potrebbe pensare di accaparrarsi Jacob Greaves (22), difensore inglese dell’Hull City con cui i giallorossi hanno appena instaurato una partnership, nel caso in cui Ibanez dovesse venire sacrificato sul mercato. (Corriere della Sera)

Ore 10:15 – KRISTENSEN, VISIE MEDICHE IN CORSO – Rasmus Kristensen (26) sta svolgendo le visite mediche a Villa Start. Nel pomeriggio le firme a Trigoria.

Ore 9:30 – IDEA KESSIE PER LA MEDIANA – Spunta il nome di Franck Kessié (26) per la mediana giallorossa: l’ivoriano vuole tornare in Italia, e il Barcellona sta aprendo al prestito…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:10 – SPUNTA BONUCCI PER LA ROMA – La Juventus mette alla porta Leonardo Bonucci (36) e ora si potrebbe aprire un derby di mercato fra Roma e Lazio, pronte ad offrire un ultimo anno a grandi livelli al difensore. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 8:45 – CEDERE BELOTTI PER AVERE DUE PUNTE – La Roma pensa di cedere Andrea Belotti (29) prima della fine del mercato per fare tutta plusvalenza e provare a chiudere per due centravanti: Scamacca (24) e Morata (30) i nomi su cui si sta concentrando Tiago Pinto in queste settimane. (Gazzetta dello Sport / Il Romanista)

Ore 8:00 – SPINAZZOLA, LA ROMA CHIEDE 10 MILIONI – La Roma apre alla cessione di Spinazzola (30) agli arabi dell’Al-Shabab, ma chiede 10 milioni di euro per privarsene. Il giocatore non ha chiuso ai sauditi, ma pretende un ingaggio superiore ai 6 milioni all’anno offerti. (Corriere dello Sport)

(In aggiornamento…)

