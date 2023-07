Calciomercato Roma, spunta Kessié: il Barcellona apre al prestito, ma c’è il nodo ingaggio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra Sabitzer e Sanches spunta Kessié. Il centrocampista ex Milan, passato al Barcellona lo scorso luglio a parametro zero, punta a tornare in Italia dopo una stagione non esaltante in blaugrana.

Stando a quanto riferisce in questi minuti l’emittente radiofonica Rete Sport, il giocatore ha nostalgia della Serie A e ha intenzione di lasciare la Spagna: per lui quest’anno 18 presenze e un gol con la maglia del Barça.

Su Kessié c’è l’interesse della Juventus, ma attenzione anche alla Roma che sta monitorando la situazione legata all’ex Milan. Il giocatore piace tanto ai giallorossi, e verrebbe considerato l’innesto ideale per la mediana, ma c’è l’ostacolo ingaggio a frenare gli entusiasmi.

Allettante invece la formula con cui il Barcellona potrebbe accettare di privarsi di Kessié: non c’è una preclusione al prestito del calciatore, e questo potrebbe stuzzicare particolarmente le fantasie di Tiago Pinto.

Fonte: Rete Sport