“ON AIR!” – AGRESTI: “Mou coi piedi incrociati? Dovrebbe avere rispetto per la Roma”, ROSSI: “Da scemi farsi i film per una cosa del genere”, COSENZA: “Kristensen farà grandi cose”, MALENA: “Occhio a Kessié”

David Rossi (Rete Sport): “I piedi di Mourinho? Penso che ci prenda in giro, si diverte… Se siamo tutti scemi che stiamo a farci i film sui piedi di Mou, è normale che si faccia anche lui delle risate. Io sinceramente non ci faccio molto caso a certe cose… Bonucci? Se dovesse partire Ibanez uno dovremmo prenderlo. Ma in quel caso non mi sembra il profilo giusto, non è uno che sta in panchina senza rompere le palle… E’ un giocatore che è stato molto forte, ma mi sembra poco furbo: sei all’ultimo anno con la Juve, hai guadagnato un pacco di soldi, per te non c’è più posto, ti chiama Pirlo al Genoa, ma vattene…e invece lui si è impuntato. Mi sembra uno molto attaccato ai soldi. C’è tanto squallore, e io un personaggio così preferirei non averlo…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Io sono convinto che Kristensen farà benissimo nella Roma. E’ il classico giocatore che per caratteristiche mentali si può sposare con quello che vuole Mourinho. E’ il terzino titolare della nazionale danese, e secondo me farà molto meglio di quanto ci si aspetti… Chi venderei tra Karsdorp e Celik? Io mi priverei più del turco…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Il West Ham per ora continua a non aprire sulla partenza in prestito di Scamacca nonostante il pressing del giocatore e del suo agente. Ecco perchè Pinto sta considerando delle alternative. Taremi? Se lo sta prendendo il Manchester United. Per l’Italia tengo aperta la pista Kessie: la Juve ha chiesto informazioni ma anche la Roma monitora la situazione. E’ una pista da seguire: ha uno stipendio alto, ma il Barcellona ha aperto al prestito. Per Ibanez al momento non ci sono offerte concrete, ma è un giocatore che piace. L’Al-Shabab invece ha intenzione di rilanciare per Spinazzola, che ha aperto leggermente all’ipotesi cessione…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Il West Ham a Scamacca ci crede, visto quanto lo hanno pagato un anno fa. Ora bisogna vedere quanto peserà la volontà del calciatore. Se la Roma punta sul prestito secco non va da nessuna parte, serve l’obbligo di riscatto. Se pensiamo che possa venire in prestito oneroso non andiamo molto lontano… E poi bisogna capire se c’è la possibilità di arrivare a Morata, che costa meno di cartellino, ma ha un ingaggio importante. La prima scelta sarebbe Morata, la seconda Scamacca. Occhio però alle alternative: Andrè Silva piace molto a Pinto. La Roma, anche per spendere per 10 milioni, deve vendere per 10 milioni, ricordiamocelo sempre. E lo stesso vale anche per gli ingaggi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A meno di clamorose offerte Spinazzola lo terrei, sperando che dia continuità. Cederei Karsdorp, ma sarà difficile schiodarlo, poi Shomurodov, che però non ha richieste. È un problema comune a tante squadre, ma quello della Roma è più grande di tutti, non ha il centravanti titolare. Speriamo che resti qualcosa o che ci sia la possibilità di trovare calciatori un po’ fuori dal mercato, ce ne sono di bravi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho con i piedi incrociati? Io sto film l’ho già visto l’altro anno… Se continuiamo a parlare di Scamacca e Morata credo che la Roma non vada da nessuna parte…ma perchè il West Ham, che non è il City, deve pagare 36 milioni per un giocatore e poi darlo in prestito alla Roma l’anno dopo…se lo vuoi, va pagato. Morata è un sogno proibito, non è un giocatore in disarmo, ha uno stipendio di 8 milioni, non può usufruire del decreto crescita, e quindi non è possibile prenderlo. Mourinho tutte queste cose le sa perfettamente e non capisco perchè ogni anno fa cosi. Lui è pagato dalla Roma, non può mettere alla berlina la società ogni volta…poi se dici qualcosa contro di lui in questa città ti linciano… La Roma non ha giocatori da vendere: per Ibanez vuole 25 milioni… ma chi te li dà?…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Colpisce molto l’atteggiamento di Mourinho, sembra che solo a Roma gli allenatori siano scontenti. Non mi pare che altrove si siano fati questi grandi acquisti… Un allenatore è un dipendente della società e dovrebbe portare rispetto per il club che gli dà tanti soldi, poi magari per lui non sono tanti… Non mi sembra che su Mou quando era senza squadra ci fosse la fila per prenderlo, e lui dovrebbe essere riconoscente alla Roma per lo stipendio e per l’affetto dei tifosi. Dovrebbe essere più integrato nel sistema della squadra. Con tutte le difficoltà che ha, la Roma ha preso Aouar e Ndicka. Altre invece sono a zero acquisti. Questi atteggiamenti ci sono solo a Roma, forse è l’aria di Roma che è così…”

