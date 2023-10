Aouar è pronto a riprendersi la Roma: Mou lo schiera titolare con il Servette

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Houssem Aouar è pronto a riprendersi la Roma. Dopo un ritiro estivo decisamente promettente dove aveva dimostrato di poter diventare uno dei punti fermi del centrocampo giallorosso, l’algerino è pian piano scivolato nelle gerarchie di Mourinho.

Colpa di un infortunio muscolare che ne ha minato la crescita, ma anche un addestramento tattico che, stando a quanto rivelato dall’allenatore, non è ancora completato.

“Aouar ha bisogno di tempo – ha detto Mou alla stampa dopo la vittoria col Frosinone –. Con la palla è bravo, senza deve ancora conoscere le dinamiche difensive”. Domani in coppa contro il Servette, l’ex Lione tornerà titolare.

Una nuova chance per dimostrare che l’apprendimento procede nel modo migliore e riguadagnarsi i gradi di titolare. Per Mourinho, considerando le precarie condizioni di Renato Sanches (tornerà, si spera, dopo la sosta) è fondamentale poter contare su un Aouar pronto al 100%.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Romanista / Il Messaggero