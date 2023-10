Roma di nuovo in volo, ecco il main sponsor: in arrivo Riyadh Air

AS ROMA NEWS – Dopo mesi di attesa, la Roma sembra aver finalmente trovato il suo nuovo main sponsor, quello che prenderà il posto della scritta “SPQR” sulle attuali maglie giallorosse griffate Adidas.

A succedere alla Digitalbits sarà una compagnia aerea dell’Arabia Saudita: il club capitolino sta infatti per concludere la trattativa, ormai avviatissima, con Riyadh Air, creata dal principe ereditario Mohammed bin Salman che, pur prevedendo di mettersi “in volo” mpm prima del 2025, entro il 2030 intende operare con voli regolari nazionali e internazionali verso più di cento diversi paesi in Medio Oriente, Africa, Asia, Europa, Sud America e Nord America.

Vien da sé che il veicolo calcistico faccia gola agli arabi, che hanno capito con grande velocità il ritorno pubblicitario che può portare un pallone che rotola. I primi colloqui che la compagnia aerea saudita ha avuto in Italia sono stati con la Juventus, quelli con la Roma invece sono più recenti, nati dall’idea del nuovo Chief Commercial and Brand Officier del club, Michael Wendell, di indirizzarsi sul mercato delle compagnie aree.

Così dopo le interlocuzioni avvenute sia con Turkish Airlines che con American Airlines, il nuovo orizzonte della Roma è quello della Riyadh Air, che si appresta a breve a stravolgere le dinamiche delle rotte aeree. I contatti tra Riad e la Roma hanno preso un po’ di sorpresa il mondo politico e amministrativo romano. Non certo per la possibile sponsorizzazione del club giallorosso – che porterebbe nuove risorse per la squadra – quanto per la tempistica.

Riad è la principale rivale della Città eterna – e, per molti, la candidata da battere – nella corsa per l’assegnazione dell’edizione 2030 dell’Expo. Sulla maglia della Roma infatti potrebbe apparire anche la scritta “Visit Riad” o “Experience Riad”. Una sorta di beffa per l’amministrazione capitolina. Alla Roma andranno 8 milioni di euro più bonus l’anno, l’accordo dovrebbe essere triennale.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Corriere della Sera