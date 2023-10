Lukaku, la Curva Nord nerazzurra: “Un indegno, con la Roma 50.000 fischietti contro chi ha tradito”

AS ROMA NEWS – Il prossimo 29 ottobre la Roma di Josè Mourinho farà visita a San Siro per affrontare l’Inter. Una sfida attesissima dai tifosi nerazzurri, in particolare per il ritorno nel suo vecchio stadio di Romelu Lukaku.

Sarà un clima infuocato per il belga, come dimostra il messaggio firmato dalla Curva Nord interista: “Il 29 ottobre data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ci ha voltato le spalle nel modo più indegno.

Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perchè prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data; ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle.

Prima dell’incontro con la Roma la Nord distribuirà, in allegato alla fanzine, 50000 fischietti da utilizzare a perdi fiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di esser trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori.“