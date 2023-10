ULTIME DA TRIGORIA – Ancora out Smalling, Llorente e Sanches. In gruppo Joao Costa. Pinto assiste alla seduta con Mourinho

AS ROMA NEWS – Non arrivano notizie positive dall’infermeria giallorossa a due giorni dalla partita di coppa contro il Servette, seconda gara del girone G di Europa League in programma giovedì sera all’Olimpico.

Sia Chris Smalling che Diego Llorente non sono tornati ad allenarsi in gruppo, e lo stesso vale per Renato Sanches: certa la loro assenza per la partita di coppa, ma appare sempre più probabile il forfait anche per il Cagliari.

E’ stato ancora aggregato al gruppo il giovane attaccante brasiliano Joao Costa, esterno offensivo mancino della Primavera. Oltre a lui, con i grandi anche Mattia Mannini, terzino sinistro proveniente dalla cantera giallorossa. Presente in campo, al fianco di Josè Mourinho, il general manager Tiago Pinto.

Giallorossi.net – A. Fiorini