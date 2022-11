Aouar, Milan pronto a offrire 8 milioni per bruciare la Roma. Bove verso il Lecce

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Si infiamma la corsa a Houssem Aouar, il centrocampista francese che si libera dal Lione a parametro zero a giugno, ma che già a gennaio potrebbe trovare una nuova sistemazione.

La Roma e Tiago Pinto sono da tempo interessati al calciatore, un giocatore di talento, veloce, tecnico, in grado di giocare sia da mezzala che da trequartista. Ma la concorrenza si sta facendo sempre più forte col passare dei giorni.

Il Milan su tutti sembra fare sul serio, tanto da essere pronta a offrire ben 8 milioni di euro all’apertura del mercato invernale pur di battere la concorrenza. Una somma non indifferente per un calciatore che sarebbe libero a zero in estate.

Se così fosse, la Roma sarebbe tagliata fuori: Pinto al momento sembra più interessato a Frattesi, prima scelta per il centrocampo del futuro.

Chi invece sembra destinato a salutare è il giovane Edorardo Bove: il Lecce va sul serio e ha chiesto il centrocampista in prestito. La Roma ci sta pensando. Anche Spezia e Salernitana sono interessate al giallorosso.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport