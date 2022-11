Pallotta ci riprova: ora vuole la Samp in coppia con Franco Baldini

NOTIZIE AS ROMA – A volte ritornano. James Pallotta è sempre più vicino al suo rientro nel calcio italiano, stavolta alla guida della Sampdoria. Lo rivela l’edizione odierna de La Repubblica.

La voce circolava già da tempo, ma negli ultimi giorni si sta facendo sempre più forte e concreta: dietro al fondo anglo americano (con base a Londra) che ha già avviato una due diligence in fase avanzata, ci sarebbe l’imprenditore che vive fra Boston e Miami.

E l’ex patron della Roma potrebbe riformare un’accoppiata ormai ben nota nella Capitale: la figura chiave di questa operazione sarebbe Franco Baldini, padre di Mattia, attuale direttore sportivo “in pectore” del club blucerchiato, promosso a figura di riferimento di Stankovic, con trasferimento di Osti e Faggiano solo sulle operazioni di mercato.

Le indiscrezioni che chiamano in causa Pallotta e Baldini coinvolgono anche un pezzo di storia del club blucerchiato come Gianluca Vialli, che non ha mai nascosto di desiderare la presidenza blucerchiata.

Bisogna però fare in fretta. La situazione delle casse blucerchiate è delicata, un intervento esterno è necessario, l’assemblea del 14 dicembre è uno spartiacque. Si attende un’offerta, il fondo anglo-americano pare decisamente avvantaggiato rispetto all’altro soggetto americano in data room e al fondo Merlyn Partners, quello che ha acquistato il Lille e che è stato accostato alla Samp.

Fonte: La Repubblica