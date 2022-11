Solbakken saluta il Bodo: “Il mio tempo qui sta per finire, grazie a chi ha reso possibile questa avventura”

AS ROMA NOTIZIE – Tempo di saluti per Solbakken, che a breve sarà ufficialmente un giocatore della Roma.

L’esterno offensivo in arrivo a scadenza dal Bodo/Glimt, dopo aver svolto le visite e apposto la firma sul contratto nei giorni scorsi, ha ringraziato la sua ex squadra con un post su Instagram:

“Prima di tutto, voglio dire grazie. È triste pensare che il mio tempo a Bodø/Glimt stia per finire. I ricordi dell’avventura in Europa, due campionati e tutte le belle persone che fanno parte del Bodø/Glimt e dintorni che porterò con me per il resto della mia vita.

Vorrei quindi ringraziare di cuore tutti i giocatori, allenatori e tifosi che hanno contribuito a rendere possibile questa avventura. È stato assolutamente fantastico”.