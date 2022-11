Zalewski, esordio al Mondiale: parte titolare con la Polonia, sostituito all’intervallo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Esordio agrodolce di Zalewski a un campionato mondiale.

L’esterno giallorosso è infatti partito titolare nella partita tra la sua Polonia e il Messico, schierato largo a sinistra, ma non è riuscito a incidere nel match.

E così il suo ct ha deciso di lasciarlo negli spogliatoi all’intervallo, schierando al suo posto Bielik.

Per la cronaca, la partita è poi terminata col punteggio di zero a zero. Da segnalare un rigore fallito da Lewandowski nella ripresa, la cui conclusione dal dischetto è stata respinta da Ochoa.