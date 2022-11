Karsdorp, messaggio alla Roma: non torna per un “malessere psicologico”. E il club giallorosso…

AS ROMA NEWS – Rick Karsdorp ha fatto sapere di non essere in grado di rispondere alla chiamata di Mourinho per colpa di un “malessere psicologico”.

Lo fa sapere in questi minuti il portale Corrieredellosport.it. La Roma e l’agente del calciatore, durante la settimana di vacanza della squadra arrivata dopo la sfida col Torino, hanno dialogato nella speranza di arrivare a una ricomposizione dello strappo.

Ma al momento di tornare a Trigoria per rispondere alla convocazione di Mourinho in vista della partenza per il Giappone, Karsdorp ha fatto sapere di non essere in grado di rientrare per via di un problema di natura psicologica dopo la sfuriata pubblica del tecnico nei suoi confronti.

La Roma ha creduto alla versione data dal giocatore circa il suo malessere e ha chiesto a Karsdorp di rientrare nella Capitale per farsi visitare dal suo staff. Vedremo ora cosa farà il terzino olandese.

Fonte: Corrieredellosport.it