Roma in partenza per il Giappone: ok Pellegrini e Spinazzola. Mou chiama cinque Primavera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sta partendo in questi minuti per il Giappone dove disputerà una mini tournée con due amichevoli contro formazioni locali, in programma venerdì e lunedì prossimi.

Assente come previsto Rick Karsdorp, che non ha risposto alla convocazione di Josè Mourinho: si va dunque allo scontro con il terzino olandese, che dunque a gennaio sarà ceduto altrove.

Restano a casa anche gli infortunati Gini Wijnaldum e Bryan Cristante. Partono con il resto del gruppo invece sia Lorenzo Pellegrini, che Leonardo Spinazzola, recuperati dopo i problemi dei giorni scorsi. Ok anche Belotti.

Aggregati anche diversi Primavera: partono per il Giappone anche Flippo Missori, Dimitrios Keramitsis, Benjamin Tahirovic, Giacomo Faticanti e Luigi Cherubini.

Giallorossi.net – F. Turacciolo