L’Arabia Saudita sorprende l’Argentina: Messi e compagni battuti 2 a 1, Scaloni lascia Dybala in panchina

AS ROMA NEWS – Partita ricca di emozioni inattese quella giocata questa mattina tra l’Argentina di Paulo Dybala e la sorprendente Arabia Saudita, valida per il gruppo C del Mondiale in Qatar.

Partenza in discesa per i sudamericani, che sbloccano quasi subito il match grazie a un rigore realizzato da Messi assegnato dall’arbitro dopo l’intervento del VAR per una trattenuta su Paredes.

Ma nella ripresa succede l’imprevedibile: l’Arabia Saudita, mai doma, ci crede e prima pareggia con Al-Shehri e poi opera il clamoroso sorpasso grazie a una magia di Al-Dawsari.

Scaloni le prova tutte operando quattro cambi, lasciando però in panchina Dybala per tutta la partita nonostante lo svantaggio e la difficoltà degli attaccanti argentini di bucare la difesa saudita. Gli assalti disperati dell’Argentina però si scontra con una determinazione feroce dell’undici arabo, che porta a casa con merito una vittoria storica.

Il cammino dell’Argentina, data per grande favorita alla vittoria finale, si complica parecchio: ora Messi e compagni dovranno battere Polonia e Messico, le altre due avversarie nel girone, e il compito non sarà per niente facile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini