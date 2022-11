“ON AIR!” – SABATINI: “Scambio Karsdorp-McKennie, Pinto deve inventarsi qualcosa”, ROSSI: “Solbakken può essere utile a Zaniolo”, CORSI: “O questo è fortissimo, oppure Mou si sta adattando al nostro livello”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Solbakken? Io pensavo che l’avesse chiamato Pinto, e invece pare che lo abbia convinto la videochiamata di Mourinho. Quindi le cose sono due: o questo è un grande giocatore, o Mourinho si è adeguato al livello della Roma. Fino al 2027 con questi, è finita… Non penso che sia una cosa inventata, il Corriere dello Sport è vicino a Mou…”

David Rossi (Rete Sport): “Solbakken? Speriamo che faccia meglio di Wilhelmsson… oddio, fare peggio è difficile. Può essere utile a Zaniolo, per dargli un po’ di pepe: forse è il caso di cercare di vincere le partite da solo, di intestardirsi sempre nel dribblig…se cercasse qualche assist e qualche gol in più forse sarebbe meglio… Il Napoli delle meraviglie di Giuntoli, che viene descritto come il fenomeno attuale, ha cercato di prendere Solbakken fino all’ultimo momento…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Solbakken? Giocatore che può essere utile. Buona operazione per la società, viene a zero e ha comunque un valore di mercato. Non so se è quello di cui ha bisogno la Roma per risolvere i suoi problemi: servirebbe più un difensore centrale e un centrocampista. Se viene Solbakken e la Roma riesce a piazzare Shomurodov, secondo me è una buona operazione dal punto di vista finanziario. Speriamo che riesca a dare anche un aiuto dal punto di vista tecnico, anche se i gol che mancano me li aspetto da Abraham, Belotti, Zaniolo, Dybala… Pensare che Solbakken possa risolvere il problema del gol è caricarlo di eccessive responsabilità…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Solbakken? Un giocatore non si prende per due partite fatte bene contro di te, altrimenti avresti preso anche Okereke che ci ha fatto gol sia all’andata che al ritorno… Perchè la Roma ha preso il norvegese? Perchè non è costato niente, perchè è abbastanza giovane, perchè quelli che sono andati a vederlo dal vivo hanno parlato di un prospetto importante, anche se poi parliamo di un giocatore che ha 24 anni. Ma se lui non fosse costato zero la Roma lo avrebbe preso? Ora si cerca l’occasione, Pinto sta prendendo solo parametri zero, l’unico giocatore pagato è stato Celik…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Vorrei ricordare cosa diceva Karsdorp appena un anno fa: “Mourinho mi rende migliore. Mi piaceva bere e uscire, ora non succede più”. Rileggendo queste parole, uno si può pure immaginare che Mou ci abbia provato con il giocatore, magari non gestendola al meglio in quel dopo partita, ma è chiaro che lui ce l’ha messa la buona volontà, forse a non mettercela è stato qualcun altro. Forse non stiamo considerando tutto. Visto che i giocatori queste cose le guardano, oso supporre che non è che adesso trovi giocatori che pensano “oggi è toccato a lui, domani tocca a me”… Ci sono dei ruoli scoperti in rosa: un centrocampista di un certo tipo, un difensore di un certo tipo, e io non penso che per quei ruoli Mou si accontenti del Maitland-Niles di turno…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “I calciatori dovrebbero avere dei tutori. Karsdorp ha sbagliato a non presentarsi ma a Mourinho non interessa: adesso la questione è tra lui e la Roma. Ieri Zalewski ha detto che in Italia i giovani vengono considerati poco, ma anche loro una volta che si affacciano su grandi palcoscenici devono ricordarsi di essere dei professionisti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Solbakken? Sto pensando ai gol che non fa, e quello è un problema. Prima la Roma sbagliava occasioni, ma ne aveva tante, ora invece ha difficoltà a costruirsele per vincere una partita. Se non hai giocatori che se le inventano da sole le giocate, diventa difficile. Solbakken è forte, può giocare in più ruoli sulle fasce, ma poi c’è qualcuno che deve fare gol. Il problema è risolvibile se torna Dybala, ma da solo Solbakken che può fare. Può essere però più utile di Shomurodov…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Karsdorp non ha un valore alto, lo puoi regalare ma facendo uno scambio: puoi trovare un giocatore in una situazione simile. Lo vuole la Juve? Prova a prendere McKennie in prestito con diritto di riscatto…devi inventarti qualcosa. Anche per una questione di ordine pubblico, ma come fai a far salire Karsdorp sullo stesso aereo di Mourinho? E’ successo qualcosa di grave, ma come fanno a convivere?…”

