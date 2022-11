Karsdorp come Emerson. E il terzino rifiuta la visita della Roma

AS ROMA NEWS – Rick Karsdorp non torna. E adduce il mancato rientro a Trigoria al trauma psicologico causato dallo scontro avuto con Mourinho.

Una versione a cui non crede nessuno nell’ambiente calcistico, scrive oggi Il Messaggero. Anzi gli operatori di mercato più smaliziati, compreso l’agente dell’olandese, stanno già capendo come muoversi per piazzarlo altrove.

Un caso che ricorda quello di Emerson nel 2004 che, pur di andare alla Juventus, fece arrivare un certificato a Franco Baldini dichiarando una depressione.

Oggi il destinatario è Tiago Pinto e, come allora, non può far altro che prenderne atto e chiedere al giocatore di presentarsi a Trigoria per sottoporsi a una visita medica per poter verificare le condizioni di salute.

La risposta del terzino, rivela oggi la Gazzetta dello Sport, sarebbe stata negativa: il terzino ha fatto sapere alla Roma di non aver alcuna intenzione di rientrare nella Capitale. L’avventura di Karsdorp in giallorosso sta finendo dunque nel peggiore dei modi.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport