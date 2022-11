La Roma è arrivata in Giappone: Mourinho “assalito” dai tifosi nipponici (FOTO-VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Comincia l’avventura nella terra del Sol Levante per la Roma, che nei prossimi giorni giocherà due amichevoli contro Nil agoya Grampus al Toyota Stadium il 25 novembre, mentre il 28 novembre la squadra sarà impegnata con lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium.

La squadra è atterrata nelle ultime ore a Tokyo, come documentato dai canali social del club giallorosso con un video. Domani, alla vigilia della prima amichevole in terra nipponica, parleranno Volpato, Abraham e Tiago Pinto in conferenza stampa (ore 7 italiane).

L’allenatore portoghese è stata ovviamente l’attrazione principale per i nipponici: lo Special One è stato letteralmente assalito dai tifosi giapponesi, a caccia di un autografo.

Making friends in Tokyo! 🤗 Casa Roma is officially open in Shibuya!

#ASRoma pic.twitter.com/uesnZOtsvL — AS Roma English (@ASRomaEN) November 23, 2022

La Roma resterà in Giappone fino al 29 novembre, poi farà ritorno nella Capitale. Il viaggio servirà ai Friedkin per esportare anche lì il marchio giallorosso e stringere nuove partnership commerciali utili ad aumentare i ricavi del club.

Giallorossi.net – F. Turacciolo