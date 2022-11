“ON AIR!” – FERRETTI: “L’assenza di Dybala ieri mi preoccupa”, ROSSI: “Ronaldo? La Roma non ha i mezzi per prenderlo”, PIACENTINI: “Mou sfrutti la pausa per preparare un cambio tattico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pallotta e Baldini vogliono la Samp? Se così fosse, cari amici doriani preparatevi a finire in Serie C… Mourinho si è fatto una foto con i piedi incrociati, chissà cosa avrà voluto dire, se ci sarà stato un messaggio dietro a quella immagine… La Roma? Non abbiamo mai chance di diventare la squadra più forte del mondo come ho sempre sperato…”

David Rossi (Rete Sport): “Ronaldo? Se si parla di soldi, potrebbe esserci anche l’ipotesi PSG, tentato dall’idea di formare la coppia con Messi. Quella è una possibilità. La Roma? Parliamoci chiaro, non ha i mezzi finanziari necessari. Per la Juventus l’acquisto di Ronaldo è stata una debacle dal punto di vista finanziario , e anche da un punto di vista tecnico è andata perfino peggio in Champions. E prima di sparare le solite stronzate sulle magliette che ti farebbe vendere, vi dico subito che la gran parte dei soldi se li prenderebbe lo sponsor tecnico e non la Roma… Non è un’operazione sostenibile non solo per la Roma, ma per il 90% dei club del mondo. Per me Ronaldo va o al PSG, o in America o in Arabia Saudita…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Serve un centrocampista in più in mezzo al campo, e spero che Mourinho sfrutti questa pausa per lavorarci sopra. Credo che sia arrivato il momento di pensare a qualche cambiamento tattico, a qualcosa di diverso: tutti gli avversari ormai hanno trovato le contromisure al tuo schieramento tattico. Mou secondo me ci stava già pensando, ma pronti via perdi subito Wijnaldum ed è rimasto su quello che aveva fatto l’anno scorso…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La scelta di Scaloni di non schierare Dybala ieri? A me questa mancata presenza un pochettino mi preoccupa. Forse serviva un giocatore diverso, uno che facesse a sportellate con quelli dell’Arabia Saudita che menavano come fabbri. La domanda che dobbiamo farci è: Dybala è a posto? Possibile che non sia buono nemmeno per recuperare una partita contro l’Arabia Saudita? Vedremo quello che succederà nelle prossime partite dell’Argentina. La Polonia? Gioca addirittura peggio della Roma. Penso che quella del ct per Zalewski sia stata una bocciatura. Nicola ha giocato tecnicamente male, ma tatticamente era in una posizione non congrua, ha giocato in una posizione strana… Ronaldo? Non penso che abbia tutta queste possibilità di scelta. Se mi aspetto una scelta di cuore? No, per lui il cuore è solo un muscolo che serve a pompare sangue…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Recuperi lunghi al Mondiale? Mi auguro che così spariscano quelle perdite di tempo in campo…Io sono un fautore di questi maxi-recuperi. E’ giusto che sia così, la gente paga il biglietto per vedere calcio, e se ogni volta deve perdere 10 minuti di spettacolo è giusto che poi ci sia un recupero così lungo…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io vorrei una Roma schierata come la Francia di ieri, con Pellegrini nel ruolo di Griezmann, Camara al posto di Tchouaméni e Matic come Rabiot. Fatte le debite proporzioni, è il modulo che mi intriga…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Certi contrasti così forti tra allenatore e giocatore possono succedere, poi ognuno va per la sua strada. Ma Karsdorp ha un contratto pluriennale e ora non è facile piazzarlo. Guardate Shomurodov, la Roma non riesce a trovargli una sistemazione perchè ci sono poche società possono permettersi certi stipendi, e Karsdorp lo stesso…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Situazione complicata quella di Karsdorp, ci sono contorni legali perchè dopo quello che ha detto Mourinho, l’olandese ha le armi per rivalersi dal punto di vista legale e ci sta anche pensando di provare quella strada. Karsdorp è stato messo in una situazione complicata dal punto di vista ambientale e della sua serenità personale. La Roma non è felice della situazione creata da Mourinho, anche per l’atmosfera che ora si respira. Non mi pare che Mou abbia fatto gli interessi del club…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Karsdorp? Se ne esce mettendosi seduti uno di fronte all’altro, l’agente e Pinto. E’ chiaro che non giocherà più nella Roma, così come è chiaro che il giocatore ha il coltello dalla parte del manico. La soluzione potrebbe essere un prestito, ma per pagare il suo ingaggio serve una squadra di un certo livello, altrimenti la Roma deve concorrere. Se vanno allo scontro legale, la Roma ha tutto da perdere e niente da guadagnare. Rimane il fatto che la Roma aveva un giocatore che su quella fascia era un titolare, e ora l’hai perso, e in più ci rimetterà dei soldi: ora devi comprare uno che vale almeno quanto lui. Chi ne esce con le ossa rotte da questa vicenda non è né Karsdorp, nè Mourinho, ma la Roma…”

