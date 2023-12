AOUAR: “Ho giocato male ultimamente, devo dimostrare al mister che posso fare di più. Il mio futuro è a Roma”

NOTIZIE AS ROMA – Dopo Josè Mourinho, è il turno di Houssem Aouar per parlare in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sheriff.

Queste le dichiarazioni del centrocampista algerino rilasciate ai giornalisti sulla partita di Europa League e sulla sua avventura in giallorosso:

Mourinho ha detto tanto prima, ma non ti ha mai nominati. Sei pronto, gioch domani?

“Sì, sono pronto per domani. Spero di giocare perché non ho giocato tanto nelle scorse partite. So che devo fare meglio per aiutare la squadra e spero di farcela”.

Partita di domani?

“Vogliamo vincere sempre perché quando giochiamo per la Roma è l’obiettivo. Sappiamo che sarà difficile finire primi, ma non è impossibile. Domani andiamo con una mentalità vincente e speriamo di essere primi a fine partita”.

Bilancio con questi primi mesi a Roma? Mourinho dice che devi arrivare a livello della squadra, quanto manca per vedere il vero Aouar?

“È la prima volta che sono lontano da Lione. So che devo imparare. Adesso è difficile per me, ho fatto due partite male a Praga e a Ginevra. Lo so. Con umiltà so che devo dimostrare al mister che posso fare di più. Sono fiducioso, a partire da domani”.

Il livello del campionato è superiore a quello francese. Il tuo futuro alla Roma dipenderò da quanto giocherai?

“Il calcio italiano è migliore di quello francese. In Francia c’è più fisicità, qui più tattica e tecnicamente sono più bravi in Italia. Spero che in futuro diventerò un buon giocatore in Italia. Il mio futuro è a Roma”

Il tuo rapporto con Mourinho?

“Il mister è una persona vera. Lui mi aiuta molto per imparare a giocare con la squadra un calcio differente. A me piace anche questo, la sua mentalità vincente è importante per vincere partite. Per me è più difficile ma adesso voglio fare grandi partite per la squadra e per i tifosi”.

Come ti trovi a giocare nei tre di centrocampo? Ti stai abituando o fai fatica?

“Come ho detto spesso sono un giocatore di squadra. Non è importante dove gioco. Con il Lione ho fatto anche il regista. La cosa fondamentale per me è giocare sempre, non importa il ruolo. Posso fare bene le cose per i miei compagni e per il mister”.