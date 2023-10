AOUAR: “Voglio dimostrare di essere importante per la Roma. Le parole di Mou? Vuole sempre di più, e anche io”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Houssem Aouar parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Cagliari-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Unipol Domus:

Due gol in questo inizio.

“Sono contento, so che l’anno scorso è stato difficile per me. Adesso mi sento meglio, mi fa bene e lo fa anche alla squadra. Spero di continuare così”.

Complimenti per l’italiano.

“Lo studio da quando ho saputo di venire alla Roma. Non da tanto, ma è importante”.

Le parole di Mourinho di giovedì?

“Il mister ha una mentalità vincente, lui vuole sempre di più e anche io. Sono contento per la squadra, per me e per lui perché voglio dimostrare di essere importante e con umiltà spero di continuare così”.

Quanto ti piace giocare più avanti? Spiegami perché scegliere l’Algeria come nazionale?

“Sono un giocatore di squadra. Mi piace giocare così o più basso. L’anno scorso non ho giocato molto e ho segnato un solo gol, ma di solito sono arrivato anche a 7 in stagione. Sono bravo in questo. Spero di farne di più per la squadra, è importante che le mezz’ali facciano gol. Ho scelto per l’Algeria perché è una grande Nazionale, con grandi giocatori. Spero di fare grandi cose”.

L’infortunio di Dybala?

“Non so ancora nulla”.