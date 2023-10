CAGLIARI-ROMA 1-4: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma travolge il Cagliari e torna a vincere in trasferta dopo troppo tempo. Lukaku e compagni brillano e la partita non ha storia: finisce 4 a 1, segnano anche Aouar e Belotti, oltre alla doppietta del solito Big Rom.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Unipol Domus per affrontare i ciociari nel match valido per l’ottava giornata di campionato:

Rui Patricio 6,5 – Bella partita. Bravo su Petagna di testa sullo zero a zero, reattivo sulle uscite.

Mancini 6,5 – Presidia la sua zona con la solita attenzione.

Cristante 6,5 – Prezioso nel ruolo di libero. Sempre attento e ben posizionato, specie sulle palle alte. Piccola macchia quel fallo di mano che causa un rigore ininfluente.

Ndicka 6,5 – Appare in crescita. Gioca con personalità, non sbaglia nulla.

Karsdorp 7 – Mou lo preferisce a Kristensen e lui risponde presente. Pennella un cross teso per il raddoppio di Lukaku. Dal 68′ Kristensen 6 – Entra a partita praticamente chiusa, poteva fare qualcosa di più nelle poche occasioni avute per mettersi in mostra.

Bove 7,5 – Primo tempo super, fatto di qualità oltre che della solita sostanza. Nella ripresa cala leggermente, ma la sua prestazione resta di alto livello.

Paredes 7,5 – Comincia la sua gara con un pizzico di nervosismo di troppo. La sua prestazione però cresce col passare dei minuti. Nella ripresa si esalta, prima pescando benissimo Belotti per il gran gol che chiude il match, e poi offrendo a Lukaku il pallone del poker giallorosso. Dal 79′ Celik sv.

Aouar 7 – Viaggia ancora a sprazzi, ma la qualità c’è e si vede anche dal gol realizzato oggi che dà il via alla goleada giallorossa. Dal 68′ Pagano 6 – Soffre la velocità di Lovumbo. La cosa migliore la fa quando offre un bel pallone a Kristensen, non sfruttato a dovere dal danese.

Spinazzola 7 – Bella partita, attenta e qualitativamente importante con quell’assist a Aouar che stappa il match.

Dybala 6 – Sfortunatissimo. Non gioca la sua miglior partita, ma è decisivo nell’azione del gol del due a zero. Poi prende una dura botta al ginocchio che lo rimette fuori dai giochi. Incrociamo le dita. Dal 40′ Belotti 7,5 – Altra grande partita del Gallo: segna un gran gol, entra nell’azione del 4 a 0 di Lukaku. Questo Belotti è molto più di un’alternativa.

Lukaku 8 – Un bomber così erano anni che non lo vedevamo da queste parti. Centravanti gigantesco, che segna con una facilità disarmante.

JOSE’ MOURINHO 7 – La Roma torna a vincere in trasferta, ma anche a convincere. La squadra fa valere finalmente la sua superiorità tecnica e non dà scampo ai sardi. La classifica resta deludente, ma la strada imboccata sembra essere quella giusta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini