RANIERI: “Siamo partiti bene, poi la Roma ha sgasato con un motore che non finisce più. Ora comincia il nostro campionato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Unipol Domus contro la Roma.

Queste le dichiarazioni del tecnico degli isolani ai microfoni dei giornalisti al termine dell’incontro:

Roma troppo più forte?

“Abbiamo iniziato bene, poi i due gol: hanno un motore che non finisce più, loro hanno sgasato ed è stata tosta. Abbiamo incontrato 5 grandi squadre: ora dobbiamo cercare di fare il nostro campionato. Siamo gli ultimi ad essere arrivati in Serie A, ma siamo uniti e cercheremo di far tutto per rialzarci”.

I nuovi arrivati devono dare qualcosa in più?

“Tutti devono farlo, sennò non ce la facciamo. Iniziando da me, cercando di spronarli di più. L’ho detto prima del campionato: dobbiamo essere sempre uniti. Siamo in piena burrasca, ma la ciurma è compatta. Anche il pubblico è con noi”.

Le due prossime partite contro Salernitana e Frosinone?

“Sono importanti, come lo sono per loro. Spero che non veda il divario visto con le grandi squadre. Il nostro campionato comincia ora”.