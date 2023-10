LUKAKU: “Non è la mia Roma, questa è la Roma. Il mio segreto? Sono un professionista. Spero che Dybala torni presto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Romelu Lukaku parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Cagliari-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Unipol Domus:

Che media gol…è la Roma di Lukaku?

“No no, la Roma è la Roma. Dobbiamo migliorare, siamo in una posizione difficile e dobbiamo fare meglio. Sono contento della vittoria”.

Hai impattato subito in giallorosso. Come hai fatto?

“Sono un professionista. Parlano di me, ma io non parlo, dimostro in campo. Ora continuiamo così…”

La tua intesa con Dybala?

“Mi trovo benissimo. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori. Peccato che si è fatto male, speriamo torni presto perché è il giocatore più importante della rosa”.

Mourinho? Quanto è stato importante per la tua scelta di venire alla Roma?

“Io e lui abbiamo una relazione molto speciale, conosce mia famiglia, ha fiducia in me ma è anche duro. E’ l’unica maniera per me per crescere come calciatore”