(LIVE!) CAGLIARI-ROMA: le probabili formazioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo le voci delle scorse ore che hanno agitato la vigilia di Cagliari-Roma, tocca al campo dare i suoi verdetti. I giallorossi arrivano a questo match con diverse assenze pesanti sia in difesa che a centrocampo.

Nonostante l’emergenza, Josè Mourinho e i suoi ragazzi sono chiamati a non sbagliare in casa dei sardi per ridare un volto migliore alla classifica prima della pausa per le nazionali. Il discorso però vale anche per il Cagliari, che deve trovare punti per uscire dal pericoloso ultimo posto occupato, con appena due pareggi racimolati in sette partite.

Sarà dunque una partita molto combattuta, e se la Roma vorrà uscire dallo stadio Unipol Domus con l’intera posta dovrà giocarsi questo match al meglio delle sue possibilità.

LE ULTIME LIVE DALL’UNIPOL DOMUS

Ore 16:00 – Cielo sereno e clima mite a Cagliari. Due ore al fischio d’inizio del match. Nella Roma, viste le assenze, la formazione appare scontata ma c’è da risolvere il rebus Aouar. Tra poco le scelte definitive dei due tecnici con gli undici ufficiali.

CAGLIARI-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Obert, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Luvumbo, Petagna. All.: Ranieri.

A disp.: –

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka, Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola, Dybala, Lukaku. All.: Mourinho.

A disp.: –

Giallorossi.net – Andrea Fiorini