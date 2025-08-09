Arabia su Ndicka: pronti 35 milioni

L’Arabia Saudita torna a bussare alla porta di Evan Ndicka, e stavolta lo fa con una certa insistenza. Più di un club della Saudi Pro League ha intensificato i contatti con l’entourage del difensore ivoriano, valutando di presentare un’offerta concreta alla Roma.
Le cifre che circolano, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera, sono importanti: 30-35 milioni di euro, una somma che per Trigoria significherebbe una plusvalenza enorme, considerando che il giocatore era arrivato a parametro zero.
Una proposta del genere inevitabilmente farebbe riflettere la dirigenza, anche perché il ds Massara potrebbe reinvestire parte di quel tesoretto per rinforzare il reparto offensivo, assecondando le richieste di Gasperini.
L’idea, in caso di cessione, sarebbe quella di sfruttare la finestra di mercato estiva per inserire un nuovo profilo di livello in attacco, garantendo alla Roma una rosa più competitiva in vista della prossima stagione.
Fonte: Corriere della Sera
ad agosto pe 35 te do Er sosia minimo 45
Ricominciano la demolizione……
Ma poi 1 ora fa Romano ha dato l’Here we go per l’acquisto di Inigo Martinez all’Al Nassr.. ste notizie sono carta straccia
Articoletto del 9 agosto per riempire una mezza pagina e pagare l ombrellone a zazzaroni. Vi ricordo che a giugno stavamo vendendo svilar a 30 e pure ndika sempre a una trentina, perche “senza vendere non potevamo comprare”, e le plusvalenze ecc ecc.
E non pure stiamo qui a commentare.
Concordo pienamente
a 35 vi diamo Hermoso semmai. a 25 Kumbulla.
ndicka non è in vendita
35 +7 di bonus agevoli e si può fare.
A 42 compi un attaccante forte forte.
Tra un attaccante da 42 forte e un difensore da 42 scelgo sempre l’attaccante.
@007 Avoja a comprare l’attacante forte quando poi giochi con hermoso, mancini e celik dietro…povero Svilar
#MarcoL Non che stia prendendo per buona questa notizia, però perdonami, ma che c’entra “l’Here we go per l’acquisto di Inigo Martinez all’C” con l’eventuale possibilità che dall’Arabia stiano cercando ‘Ndika??
Adesso perché Al Nassr ha acquistato Inigo Martinez, tutte le altre squadre della Saudi Pro League non possono piu’ acquistare giocatori per il reparto difensivo?😂😂
No, veramente, forse è un limite mio, ma non capisco proprio il commento!
Cioè, c’è solo l’Al Nassr in Arabia Saudita?
Perché io nell’articolo non leggo il nome di nessuna squadra in particolare, al contrario leggo che “Più di un club della Saudi Pro League ha intensificato i contatti con l’entourage del difensore ivoriano”.🤔
*per l’acquisto di Inigo Martinez all’Al Nassr…
pardon!
Può partire, a me non piace
35mln adesso sono pochi, 45mln e ci prendiamo quello del Bologna a 28mln e ne restano altri 17mln da investire
svilar;
ghilardi, mancini, plusvalenza;
wesley, konè, el aynaoui, angelino;
soulè, dybala;
ferguson
vendiamolo, poi gioca la plusvalenza…
❤️🧡💛
e te chi sei!? 😂😂😂
Ok, allora siamo a posto se a te non piace, chiamiamo subito Massara!!😂😂😂😂😂
Certo che siete i piu’ forti!! Che spasso…😅😅
si è visto con l’aston villa cos’è la difesa senza di lui
Non credo proprio…
Ad oggi. siamo così: Celik, Mancini, Ghilardi, Kumbulla, Ziolkowski, piede destro. N’Dicka, Hermoso, Reale piede sinistro. Se deve partire qualcuno, non credo sia N’Dicka. Altrimenti deve arrivare uno forte (un titolare) di piede sinistro, con le stesse cifre. Mica facile…
Diciamo di no…a maggior ragione per soli 35 milioni. Che poi a Ndicka manco je va…
be se arriva una proposta da 35 milioni la Roma ci penserà, il problema è chi arriverebbe al posto suo? E poi perché la Roma dovrebbe avere un grattacapo così a due settimane dall’ inizio della stagione?
Arriverebbe un altro bambino da allattare per il prossimo anno per futura plusvalenza..
Si poi se i due giovani non sono pronti, ci ritroviamo Celik Mancini e con Hermoso o Kumbulla titolari. Forse a 50 si può fare perché potresti acquistare un sostituto buono e ti avanzerebbe qualcosa.
Gasperini ha bisogno di tempo per conoscere e lavorare con i suoi giocatori, non penso sarebbe così contento in caso di cessione di Ndicka
A trenta non se ne parla , minimo 40 , se Ibanez e’ stato pagato 30 , Ndika mi pare un pochino piu’ forte…
forse al 9 di agosto 35 ml so pure pochi. ma probabilmente la Roma li accetterebbe
Ma scusate Ndicka vale “solo” 35 mln? Ha vinto una Coppa d’Africa, una Europa League, fatto una semifinale, leader della difesa di una squadra che gioca stabilmente in Europa ed ha 25 anni. Se lui vale 35, El Aynaoui lo si può pagare 25? Uno che, diciamo la verità, era sconosciuto ai più e giocava nel Lens, con tutto il rispetto. Fabio Silva, può costare 15 mln? Che tutto sommato, pur essendo giovane, ha fatto la prima stagione buona lo scorso anno inSpagna al Las Palmas? Sicuramente sarò troppo romanista perché ho sempre a sensazione che nostri giocatori vengsno sempre pagati poco.
Se era un giocatore delle strisciate valeva il triplo
Ndicka puoi cederlo solo se hai già in mano un sostituto di pari livello e che arrivi prima di subito.
Silva l’hanno pagato 40M cinque anni fa, è ovvio che cerchino di non rimetterci, diciamo che 15 sarebbe il prezzo giusto ma sembra che il Borussia abbia già offerto 20. Mistero.
In tempi non sospetti ho scritto che non mi straccio mai le vesti per la partenza di un difensore centrale, fatta eccezione per i veri fenomeni del ruolo, e quindi mantengo il punto.
Se partisse Ndicka però rimarresti col solo Hermoso quale difensore mancino, caratteristica importante quando giochi a tre.
Hermoso per il quale si dice che non vi è ancora certezza.
Quindi dovresti prendere anche un centrale mancino se partisse l’ivoriano, forse addirittura due se lasci andare anche lo spagnolo e il tempo inizia a stringere.
la nostra Roma ha una difesa forte, vendere Ndicka sarebbe da stolti poiché così il reparto arretrato diventerebbe un’ulteriore incognita come l’attacco….confido nella saggezza di Ranieri e Gasperini. daje.
Forse non è un caso che quando abbiamo preso 4 goal dall’Aston Villa Ndika non era in campo. Non voglio dire che sarebbe cambiato il risultato, ma la velocità e la fisicità di Ndika si fanno sentire.
Non lo cederei mai, soprattutto in questo momento in cui la squadra è in costruzione e a pochi giorni dall’inizio del campionato. Forse a gennaio, se i due giovani mostrano una grande crescita e se arriva un’offerta molto alta. Forse però.
FRS
Naturalmente noi commentiamo senza sapere il parere della società e dell’allenatore Però credo che se fosse vero sarebbe una soluzione ottima certo ci priveremo di un centrale forte e affidabile però considerando l’età la plusvalenza che può fare e visto che abbiamo preso già qualche rinforzo in difesa questo ci permetterà di investire su giocatori magari più importanti a livello offensivo questo è un mio pensiero ma forse non sarà così
Si possono fare tutti i ragionamenti che si vuole, ma va considerata una verità: la difesa della Roma attualmente non può permettersi di perdere Ndicka!
Parere personale
FORZA ROMA
Sono le solite caxxate…
Non è che ndika sia un fenomeno però è il più forte che abbiamo allora quando vendiamo noi non valgono niente quando compramo sembra che so tutti romaldo e tocca svenasse. Per ndika deve rimanere almeno che massara fa un miracolo e co 35/40 ml te porta una punta forte ma dico forte no il ferguson della situazione e un super centrale più forte di ndika quindi la vedo dura durissima allora ndika deve rimanere punto
Ndicka è un prospetto internazionale, meno di 50 milioni è regalato. Detto questo , ci indeboliamo
A parte il fatto che la cifra mi sembra troppo bassa ma diamo via un perno della difesa per sostituirlo con qualche semisconosciuto alle prime armi? Al corriere circola roba bona
se ciao regge tutta la difesa
Solite notizie infondate, prezzo per l’Arabia troppo basso, non so perché girano queste voci , per fare clamore metterebbero pure che Kone lo vendiamo per 10 milioni….
Regà, gli arabi scialano sugli ingaggi ai giocatori (per forza di cose) ma sui cartellini non è che buttino chissà quali cifre.
Dybala lo volevano praticamente gratis e per Theo Hernandez sono arrivati a 25.
40. 30 vanno al Parma per Leoni e 10 avanzano sull’attaccante….
la Roma accetta sempre le offerte al ribasso….
per Ndicka al 10 Agosto ne chiedi 50 e chiudi a 45 + Bonus
Articolo farlocco ispirato dalla situazione finanziaria e dalla necessità di acquistare un centravanti.
Per comprare la punta vendo il miglior difensore? Bah!!!
E comunque, 35 mln mi sembrano pochi.
no grazie 50 pippi o niente poi il problema è chi prendiamo al suo posto nell’amichevole dove mancava si è vista la disfatta della difesa
Cederlo adesso non sarebbe, a mio parere, una buona idea. Ma se proprio dovesse essere necessario, personalmente ne dubito, un prezzo di partenza sarebbe come minimo tra i 45/50 milioni, non è mica un giovane sconosciuto, è un ottimo difensore.
Spero che resti, ma non decido certo io.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Ma 35 milioni è la valutazione di chi????
Del giornalista che scrive l’articolo????
N’Dyka può essere o meno adatto a Gasperini ma è giovane, titolare di una Nazionale Campione d’Africa, l’anno scorso non ha saltato una partita quindi come minimo sono 40 milioni, ed è… pure
bravo…!!!!
Ma solo quelli della Roma, valgono poco, secondo alcuni giornali????
Tanto non parte anche perché manca poco tempo al Campionato e trovare un’altro del suo livello è difficile e ti prenderebbero per il collo… E mi sembra che o stiano facendo anche adesso per altri giocatori!!!!!
Come fa a non piacere questo giocatore?
si vendiamo pure l’unico difensore decente che abbiamo, con l’aston villa senza di lui né abbiamo presi 4 .
E che sarà mai.
Vuoi mettere una bella plusvalenzá?
Tanto mica dobbiamo vincere…..noi.
ma quali 35, ndika costa 60 pippe, take it or leave it…
i difensori della Roma dell’ anno prossimo: Mancini Ghilardi Ndicka Ziolkowski.
Ne serve almeno una riserva all’ altezza di Ndicka.
Se va via ne servono due in difesa
Vendere oggi Ndika sarebbe sbagliato.
Il giocatore ha ancora 3 anni di contratto ed il momento per venderlo sarà l’anno prossimo, si spera dopo una stagione che lo consacri ulteriormente.
È il difensore più forte che abbiamo, l’unico con gamba e velocità per pressare alto x 90 minuti.
Inoltre fino ad oggi ha mostrato una continuità impressionante, giocandole tutte e su tutti i fronti.
Poi certo, anche il giocatore più incedibile a fronte di un’offerta fuori mercato può partire, ma non certo x 30 milioni e neanche x 35.
Sembrava strano che non usciva un articolo del genere!!!
Un articolo inutile basato su supposizioni e teorie , e ci fanno passare per fessi ..
ARABIA su NDICKA.
Come a dire
Indonesia su NDICKA
Asia su NDICKA
America del Sud su NDICKA…
N’dika, se devi venderlo adesso devi fare veramente il botto, 50 milioni mínimo, altrimenti ciaone.
vorrebbe dire sistemare il discorso ffp con 10 mesi d’anticipo e quindi poi poter fare mercato quasi liberamente il prossimo giugno e soprattutto non dover svendere giocatori…. non dimentichiamoci quello che successe con Abraham, lo stavamo per vendere a 30-35…e all’ultima azione dell’ultima giornata si ruppe, oggi te li danno domani….
Inoltre se gli hanno offerto tipo 7-8 milioni all’anno, se poi rimane qui il giocatore mentalmente è perso!
Mettiamoci pure il problema che ha avuto al cuore che speriamo non torni più e il fatto che andrà a giocare la coppa d’africa e il dubbio manco si pone.
Speriamo solo venga sostituito con qualcuno di nuovo perché di Hermoso non riesco proprio a fidarmi per tutta la stagione e Ghilardi non lo conosco.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.