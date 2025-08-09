Roma, tutto su Fabio Silva: duello col Borussia

La Roma continua a lavorare per portare in Italia Fabio Silva, attaccante portoghese di proprietà del Wolverhampton, ma la trattativa si è trasformata in una corsa contro il tempo. Il giocatore, 23 anni compiuti da poco, ha già fatto sapere di preferire la destinazione giallorossa rispetto ad altre opzioni, respingendo proposte alternative e ribadendo la sua volontà di vestire la maglia capitolina.

Silva, acquistato dagli Wolves nel 2020 per 40 milioni di euro dal Porto, è un attaccante duttile, capace di giocare sia da seconda punta che da esterno. Negli ultimi anni ha accumulato esperienze in prestito all’Anderlecht, al PSV, ai Rangers e al Las Palmas, maturando un profilo da giramondo ma senza perdere l’etichetta di talento ancora in piena crescita.

Proprio per questo, Massara è al lavoro da metà giugno, quando — tramite un giro di intermediari — il giocatore aveva manifestato il desiderio di lasciare le West Midlands. I contatti con il nuovo direttore sportivo del Wolverhampton, Domenico Teti, sono stati costanti, con un’intesa di massima già trovata sulla valutazione economica e un accordo verbale raggiunto anche con il calciatore, già sondato direttamente da Gasperini.

Il problema resta la formula: la Roma vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, eventualmente legato a obiettivi raggiungibili come la qualificazione in Europa. Gli inglesi, invece, spingono per una cessione a titolo definitivo o, in alternativa, per posticipare l’incasso di un anno, ma solo dopo aver rinnovato il contratto del giocatore dal 2026 al 2027. Una soluzione che permetterebbe di chiudere l’operazione anche intorno ai 15 milioni, ma che al momento resta in sospeso.

La situazione si complica con l’inserimento del Borussia Dortmund, che ha già messo sul tavolo un’offerta da 16 milioni di euro per l’acquisto immediato, ritenuta però ancora insufficiente dagli Wolves. I tedeschi rappresentano una minaccia concreta per i giallorossi, ancora fermi alla fase esplorativa e senza una proposta ufficiale.

La volontà di Fabio Silva di approdare alla Roma resta forte e dichiarata, ma con il mercato in pieno fermento e la concorrenza in agguato, la dirigenza giallorossa dovrà decidere in fretta se affondare il colpo o rischiare di veder sfumare l’obiettivo.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica