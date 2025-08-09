Roma, tutto su Fabio Silva: duello col Borussia

La Roma continua a lavorare per portare in Italia Fabio Silva, attaccante portoghese di proprietà del Wolverhampton, ma la trattativa si è trasformata in una corsa contro il tempo. Il giocatore, 23 anni compiuti da poco, ha già fatto sapere di preferire la destinazione giallorossa rispetto ad altre opzioni, respingendo proposte alternative e ribadendo la sua volontà di vestire la maglia capitolina.
Silva, acquistato dagli Wolves nel 2020 per 40 milioni di euro dal Porto, è un attaccante duttile, capace di giocare sia da seconda punta che da esterno. Negli ultimi anni ha accumulato esperienze in prestito all’Anderlecht, al PSV, ai Rangers e al Las Palmas, maturando un profilo da giramondo ma senza perdere l’etichetta di talento ancora in piena crescita.
Proprio per questo, Massara è al lavoro da metà giugno, quando — tramite un giro di intermediari — il giocatore aveva manifestato il desiderio di lasciare le West Midlands. I contatti con il nuovo direttore sportivo del Wolverhampton, Domenico Teti, sono stati costanti, con un’intesa di massima già trovata sulla valutazione economica e un accordo verbale raggiunto anche con il calciatore, già sondato direttamente da Gasperini.
Il problema resta la formula: la Roma vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, eventualmente legato a obiettivi raggiungibili come la qualificazione in Europa. Gli inglesi, invece, spingono per una cessione a titolo definitivo o, in alternativa, per posticipare l’incasso di un anno, ma solo dopo aver rinnovato il contratto del giocatore dal 2026 al 2027. Una soluzione che permetterebbe di chiudere l’operazione anche intorno ai 15 milioni, ma che al momento resta in sospeso.
La situazione si complica con l’inserimento del Borussia Dortmund, che ha già messo sul tavolo un’offerta da 16 milioni di euro per l’acquisto immediato, ritenuta però ancora insufficiente dagli Wolves. I tedeschi rappresentano una minaccia concreta per i giallorossi, ancora fermi alla fase esplorativa e senza una proposta ufficiale.
La volontà di Fabio Silva di approdare alla Roma resta forte e dichiarata, ma con il mercato in pieno fermento e la concorrenza in agguato, la dirigenza giallorossa dovrà decidere in fretta se affondare il colpo o rischiare di veder sfumare l’obiettivo.
Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica
16 rifiutati dal Dortmund…però a noi lo darebbero volentieri a 15…misteri del mercato
tutti pronti a dire che c’è l’hanno ” soffiato “…… disonesti intellettuali che non ammetteranno mai di non sapere niente.
Se proprio era necessario cercare un terzo attaccante tanto valeva promuovere Arena in prima squadra.. comprare tanto per comprare non ha senso..
Tutto su Fabio Silva però…siamo fermi alla fare esplorativa… non fa una grinza
Nessun mistero…..il giocatore vuole solo la Roma
Anche no. Comprare tanto per comprare anche no. Serve solo uno che sposta gli equilibri, tipo Nusa, Nene, Echeverri, altrimenti si gettato solo soldi. Parla il suo curriculum, 4 prestiti in 4 anni.
Arena in prima squadra… 😂😂😂
vabbè, me ne vado in spiaggia, è meglio… sull’Arenile.
Sì buttiamo i soldi a caxxo perché lo dite voi.. se in tanti siete diventati d’un tratto allergici ai giovani dopo avere visto molte figurine ormai cariatidi che hanno solo fatto danni non è colpa mia che scrivo di Arena.. non cambiate mai!
questo è sicuramente forte
Nessun mister: 15 mln sarebbe il prezzo fissato per il prossimo anno dopo uno di prestito e quindi dopo aver dedotto un’altra quota di ammortamento. Il Borussia avrà offerto 16 per l’acquisto definitivo quest’anno
ma non si potrebbe fare un tentativo per Vlahovic?
AD OGGI, io ancora aspetto un giocatore che posso fare la differenza.
Chi per una cosa, chi per un altra, neanche questo giocatore sposterebbe nulla come caratteristiche.
Arriverà..
io personalmente preferirei un Nusa al 31 agosto che Fabio silva oggi..
attendiamo..
abbiamo gente che capisce di calcio adesso al timone..
Forse non conoscete bene Ferguson
c’è pure ben seghir in scadenza tra due anni che sembra voler andar via. Lui sì che ti cambia l’ attacco
Per tutti, se Ferguson riesce a giocare con continuità, chi ti cambia l’attacco ce lo hai già. Poi, per pararsi da ogni inconveniente uno tra Mikitaudze, Krstovich o altro, lo dovresti prendere. Io, se fossi il DS, andrei anche su O’Riley. Visto giocare e un centrocampo con O’Riley, Koné, Pisilli è un bel vedere.
Dprne, secondo la logica, dell’urgenza, che poi sarebbero le condizioni grosso modo testate di Ferguson…
Stesse passabilmente bene, si può pure mantenere il sangue freddo…o passare ad altro, in funzione di ulteriori sviluppi complessivi
Dai Massara, perdi u altro po’ di tempo cosi’ sfuma a che questo….
giusto, mannamoce AldoS a fá le trattative, che te le risolvere in 5 minuti…
Non ho capito cosa ci trovino , tutti gli anni viene rimpallato da una squadra all’altra e parliamo di club di seconda terza fascia , e nessuno che lo riscatta , ci sara’ un motivo ?
Appunto, ha giocato con squadre che mai nella loro storia hanno sborsato tali cifre.
Ce lo vedi il las Palmas sganciare tipo 25M per un giocatore?
“Roma, tutto su Fabio Silva”
“(…)ancora fermi alla fase esplorativa e senza una proposta ufficiale”.
OK!!
poi prima punta e a noi serve l’esterno sinistro
Inoltre, ovviamente anche questo “vuole solo la Roma”
io tutto st’astio di tanti tifosi verso questo giocatore non lo capisco. ha buone caratteristiche (che mancano a tanti dei nostri) e completerebbe bene l’attacco. anche se mancherebbe cmq la mezza punta titolare
Mancano un po di titolari non solo la mezza punta .. squadra scarsa e se togli anche ndika come sembra, sono veramente dolori ..
Il progetto giovani ma che vuol dire ?
Ma noi che facciamo l abbonamento under?
La squadra deve essere forte per andare in champions e questa non lo è .. l allenatore non può fare niente se prendi giocatori normali .. a volte potrai vincere a volte perderai ma non è di certo questa la strada per vincere .. il prossimo anno vai con le plusvalenze perché questo è il percorso intrapreso .. compra giovani valorizzalo e vendili al doppio ..io francamente sono sconcertato a Milano o a Torino sarebbero andati a prenderli a casa .. poi si permettono di parlare anche di cattivo ambiente roba da ridere .. sono 7 anni che ci dicono di portare pazienza .. progetto a medio lungo termine ..7 anni per poi dirci progetto giovani a lungo termine .. PAZIENZA CI VUOLE PAZIENZA ..
io no conosco
Tifosi più pazienti di noi
Ma ci sarà un motivo perché tutte queste squadre che l hanno preso in prestito non lo hanno tenuto, non ci vuole uno scienziato!! E poi perché costa così poco! La cosa puzza parecchio!
Rispetto ad El Shaarawi ci si guadagnerebbe dal punto di vista anagrafico e, quindi, della freschezza atletica. Stop. Sul lato tecnico siamo lì; l’esperienza, la duttilità tattica e perfino la capacità realizzativa pendono a favore del Faraone, al quale non si può rimproverare nulla dal punto di vista della correttezza e dell’impegno. Insomma, grandi perplessità su Fabio Silva.
Si può ambire a qualcosa di meglio? grazie
Fabio Silva non convince nessuno! Nene,Nusa,Mickautadze questi sono nomi che spostano gli equilibri! poi servirebbero 1/2 centrocampisti forti … chissà se un pizzico di fortuna in qualche trattativa “secret” ci possa assistere visti i paletti del financial fair play.Daje Massara!
Buongiorno, io credo, anzi ne sono convintissimo , che arrivera Claudio Echeverri….😍
Ricorda vagamente Osvaldo, ma quest’ultimo al confronto era Maradona. Ho detto tutto. Interessamento senza senso per questo giocatore. Assurdo
Osvaldo era completamente un altro livello. Peccato per la testa ma è stato un gra bel giocatore.
Andrebbe bene come alternativa a Ferguson diversa da Dovbyk, più mobile e più partecipante alla manovra offensiva, un po’ come faceva Retegui all’Atalanta, anche se
Matteo ha sempre segnato tanti gol, sia in Argentina, sia in Italia al Genoa ed a Bergamo, mentre i numeri del portoghese sotto porta sono ad oggi quelli che sono (a 22 anni può però migliorare molto).
Non è però l’esterno offensivo di sinistra a piede invertito tipo Lookman.
Pertanto se veramente dovessimo affondare il colpo sul giocatore è perché cediamo l’ucraino ed a quel punto, col ricavato, potrebbe starci anche l’esterno offensivo, magari un giovane talento in saldo perché vicino alla scadenza di contratto tipo Enciso.
Infatti un altro vantaggio di prendere Fabio Silva sarebbe quello di non occupare l’ultimo slot X giocatori extracomunitari.
Solito schema
C’è l’accordo col giocatore che vuole solo la Roma…. purtroppo il club ha accettato l’offerta di pinco pallo
C’è l’accordo con la società che vuole chiudere con la Roma…. purtroppo il giocatore vuole andare al pinco pallo…
No dico, quando ci stancheremo di queste ricostruzioni assurde per cui se c’è l’accordo con il giocatore prevale la volontà della società, mentre se c’è l’accordo con la società prevale l’accordo con il.giocatore???
Infine ribadisco, ne conoscessi uno che sia uno di questi giocatori, anche se leggo che su questo sito moltissimi conoscono tutti i giocatori accostati alla Roma, che sono puntualmente ottimi, grandi, imbattibili e talentuosi, anche se poi arriviamo puntualmente fuori zona champion, ma tanto fra un anno chi si ricorda più delle cose dette quest’anno…
Solo come riflessione, dallo scudetto 1983 a quello 2001 sono passati 18 anni, e sembrava una vita…
Adesso ne sono.gia passati 24… ma non fa niente dai…
Silva, per me, a queste cifre è un affare!
Darebbe tanta quantità e qualità dalla 3/4 in su, ha fisico, corsa, assist, colpo di testa, fantasia, sa tirare i rigori. Da verificare che testa ha, ma ci sono quei giocatori che capiscono di essere tali più tardi, vedi un certo Kean.
Purtroppo anche lui non porta gol, è una buonissima seconda punta, ma ha 23 anni e talento e Gasp e il suo staff potrebbero ripetere il miracolo lookman.
Silva non è un affare manco se c’è lo danno gratis.
Se l obiettivo era Echeverri, mi viene da pensare che si cerchino 2 attaccanti….perché sto ragazzo è bravo e può fare la prima e la seconda punta…..ma nn il trequartista, vedremo che succederà
A me infatti non sembra l’esterno sinistro.in grado di ingaggiare gli uno contro uno ma piuttosto una punta che svariati sul fronte d’attacco. Spero che questo benedetto esterno sinistro arrivi e sia forte perché è lì che si dovrà fare la differenza.
Non essendo una prima scelta 15 milioni vanno più che bene anche perché fino adesso ne sono stati spesi pochissimi considerando anche le cessioni di Lee Fee, Zalewski, Dahl, Paredes e Abraham.
Il tempo stringe fra due settimane inizia il campionato e come al solito la squadra non è completata.
Credo che anche quest’anno aspettano gli ultimi giorni di calciomercato sperando di non rimanere col cerino in mano!! 💥
Non è un attaccante che cambia l’attacco, ma la squadra.
Secondo me la domanda da farsi è una: Lo vuole Gasperini? ( che ,a quanto pare,lo avrebbe contattato). Se lo vuole lui che venga preso subito . Mia opinione.
.
zirzee o houlund uno dei due in prestito con diritto di riscatto e via dovbik in prestito con l’obbligo di riscatto a 30 più bonus
A me ricorda il tutto su Assignon dell’anno scorso, giornalisticamente parlando. Comunque il giocatore è fisico e interessante, lo vedo più come alternativa alla prima punta o come colui che gioca in coppia (collocandosi esattamente tra prima e seconda punta, come ruolo naturale, alla Zaniolo), ma non da esterno.
Me pare che er Porto se lo vendette a 40. Che bottegari sti portoghesi, te venneno pure er sole d’agosto. Nun centra a’ porta manco pe’ sbajo. E’ l’antitesi de Dovbyk, gioca co la squadra, pe la squadra, ripiega in difesa e da profondità all’attacco, tecnico e veloce. Se è vera sta trattativa spero solo che lo voja er Gasp. Dopo avè visto che combinato co’ Retegui, pe me po chiede pure uno come Pavoletti, se lo ritiene opportuno
Questo sarebbe l’ennesimo giocatore che serve a poco…….manca uno di gamba, veloce, che salti l’uomo, che sia in grado di strappare…..questo sarebbe solo un terzo attaccante con caratteristiche diverse dagli altri due ma non e’ quel tipo di giocatore.
se prendiamo sto giocatore so soldi buttati
4 prestiti in 4 anni , vi sembra un affare? Questo non e’ un gciocatore che sposta gli equilibri, con quei soldi e con poco in piu’ ci compri Nene , uno che veramente ti fa alzare il livello.
qualcuno ancora non ha ben compreso che dovbyk è in vendita……..
