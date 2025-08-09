Gasperini alla ricerca della migliore Roma nello stadio di Friedkin: Dan e Ryan in tribuna

Liverpool non è mai stata una tappa leggera per la Roma, ma oggi può diventare il punto di un nuovo inizio. Proprio qui, sulle rive del Mersey, i Friedkin hanno costruito un ponte tra le loro due passioni calcistiche: la Roma e l’Everton. Idealmente un po’ a Trigoria, un po’ a Goodison Park.

La cornice dell’amichevole è l’Hill Dickinson Stadium, impianto nuovissimo a pochi passi dallo storico Goodison. Per la struttura è il terzo evento di prova, ma quello di oggi è il più importante: per la prima volta ci gioca l’Everton, davanti ai suoi tifosi e con i due patron texani in tribuna. Non solo Roma-Toffees, ma anche una partita celebrativa tra le leggende dei due club, in quella che si preannuncia come una festa calcistica e familiare.

Lo stadio nuovo, a Liverpool, è realtà. A Roma, invece, resta l’altro grande obiettivo dei Friedkin, che nel frattempo stanno sistemando i conti di entrambi i club e rafforzando il legame sportivo e commerciale attraverso la loro creatura, Pursuit Sports. Per la Roma, questa sfida chiude una settimana di lavoro in Inghilterra: tra due settimane inizierà il campionato, con l’ultimo test fissato il 16 agosto a Frosinone contro il Neom saudita.

Sul campo, Gasperini continua a plasmare la squadra secondo la sua idea: via gli algoritmi, spazio a esperienza e competenza con due figure come Ranieri e lo stesso tecnico, affiancati da giovani da valorizzare. Oggi riflettori puntati su Dovbyk, ancora in fase di ambientamento e non del tutto inserito nei meccanismi offensivi. Ferguson è tornato ad allenarsi, Wesley deve crescere, El Aynaoui sta mostrando segnali positivi. Restano però caselle da riempire: due difensori e, soprattutto, un esterno offensivo in grado di dare qualità e profondità, elemento imprescindibile nel calcio di Gasperini.

La sfida con l’Everton (ore 16 italiane, diretta su DAZN) sarà quindi più di un’amichevole: un test tecnico, un momento di celebrazione e un’occasione per capire a che punto è la nuova Roma.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / ll Tempo