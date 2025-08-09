Gasperini alla ricerca della migliore Roma nello stadio di Friedkin: Dan e Ryan in tribuna

Liverpool non è mai stata una tappa leggera per la Roma, ma oggi può diventare il punto di un nuovo inizio. Proprio qui, sulle rive del Mersey, i Friedkin hanno costruito un ponte tra le loro due passioni calcistiche: la Roma e l’Everton. Idealmente un po’ a Trigoria, un po’ a Goodison Park.
La cornice dell’amichevole è l’Hill Dickinson Stadium, impianto nuovissimo a pochi passi dallo storico Goodison. Per la struttura è il terzo evento di prova, ma quello di oggi è il più importante: per la prima volta ci gioca l’Everton, davanti ai suoi tifosi e con i due patron texani in tribuna. Non solo Roma-Toffees, ma anche una partita celebrativa tra le leggende dei due club, in quella che si preannuncia come una festa calcistica e familiare.
Lo stadio nuovo, a Liverpool, è realtà. A Roma, invece, resta l’altro grande obiettivo dei Friedkin, che nel frattempo stanno sistemando i conti di entrambi i club e rafforzando il legame sportivo e commerciale attraverso la loro creatura, Pursuit Sports. Per la Roma, questa sfida chiude una settimana di lavoro in Inghilterra: tra due settimane inizierà il campionato, con l’ultimo test fissato il 16 agosto a Frosinone contro il Neom saudita.
Sul campo, Gasperini continua a plasmare la squadra secondo la sua idea: via gli algoritmi, spazio a esperienza e competenza con due figure come Ranieri e lo stesso tecnico, affiancati da giovani da valorizzare. Oggi riflettori puntati su Dovbyk, ancora in fase di ambientamento e non del tutto inserito nei meccanismi offensivi. Ferguson è tornato ad allenarsi, Wesley deve crescere, El Aynaoui sta mostrando segnali positivi. Restano però caselle da riempire: due difensori e, soprattutto, un esterno offensivo in grado di dare qualità e profondità, elemento imprescindibile nel calcio di Gasperini.
La sfida con l’Everton (ore 16 italiane, diretta su DAZN) sarà quindi più di un’amichevole: un test tecnico, un momento di celebrazione e un’occasione per capire a che punto è la nuova Roma.
Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / ll Tempo
non mi sembra che l’ Everton sia una squadra così implacabile, si può battere se la Roma è in condizione
le quattro pere con l’Aston Villa non hanno insegnato nulla.
Humiltee humiltee (cit.)
Bisogna solo ringraziare questi signori. Chapeau
Due squadre dello stesso proprietario significa che giocheranno per il pubblico, ma non sicuramente un test attendibile. il primo vero test attendibile sarà il Bologna, anche se questo tipo di preparazione darà i suoi frutti verso novembre. mi riferisco alla condizione atletica, quella tecnica è un’altra cosa, ma le squadre di Gasperini puntano molto sulla prima.
“Due squadre dello stesso proprietario significa che giocheranno per il pubblico, ma non sicuramente un test ATTENDIBILE”
Cioè no, dai, spiegami per favore il senso di quest’affermazione!
Cosa c’entrerebbe la “Proprietà” dei due club, con l’attendibilità del test!?!
Pensi che all’Everton o alla Roma freghi qualcosa del fatto che il Club appartenga a Friedkin??
Ma veramente state cos’ con la testa? A questi ragionamenti?
Friedkin è il Proprietario, POSSIEDE i due club, li finanzia, mette il marmante per l’acquisto dei calciatori e provvede a tante altre cose… PUNTO!
Quello che poi succede a Liverpool e quel che succede a Roma, non ha niente a che fare con lui (a livello pratico, s’intende), per ognuno dei due club ci sono dirigenti, scout, allenatori etc che mandano avanti all’atto pratico e quotidiano la giostra, e stai sicuro che ognuno dei due club vuole VINCERE, gli frega cavoli che Friedkin in tribuna, anzi, può essere al limite uno stimolo in piu’!
Tra l’altro è anche una amichevole che non ha nessun valore di punti o qualificazioni, ed entrambi i club sono nel bel mezzo della preparazione cercando “risposte” dai rispettivi calciatori, pensi che si metteranno a fare il “teatrino” solo perché c’è il Proprietario che guarda, sprecando tempo e lavoro per ciò vedere e recepire dai loro organici?
Provate a riflettere prima di dire qualcosa.
