CRISTANTE: “Con Gasp i giocatori rendono al 100%, e anche di più. Siamo sulla strada giusta”

Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni di Sky Spot, parlando della preparazione in vista della prossima stagione e del nuovo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini.
“Conoscevo già il mister. So come lavora e quante cose in più ti può dare in campo e fuori, sotto tutti i punti di vista. Siamo partiti subito a lavorare forte. Si lavora tanto ma mi ero preparato in estate, si fatica di più in preparazione ma poi ci ritorniamo tutto dopo nelle gambe”, ha dichiarato il centrocampista giallorosso.
“Se sei un giovane è una fortuna trovarti il mister come allenatore perché davvero poi ti fa rendere quello che davvero puoi dare”, ha proseguito Cristante. “A volte per i giovani non è facile esprimere il massimo potenziale. Quando sei nelle mani del mister sai che se hai 100, ti fa dare 100 e anche qualcosa in più”.
“Sono tantissimi anni che allena e conosce ogni tipo di giocatore e situazione. Sta chiedendo il suo gioco. C’è molta voglia di giocare in avanti ma anche anche difendere forte, ovvero il suo gioco. Piano piano ci stiamo adattando tutti. Penso che siamo sulla strada giusta per fare bene tutti“, ha concluso.
Fonte: Sky Sport
i giocatori nelle prime interviste sono sempre sdolcinati con l’allenatore… è si capisce il perché. vedremo avanti. dybala invece alla fase del 100% ha smesso di pensarci dopo 2 sedute: vuoi mettere? lui è rapido a capire.
Ranieri ha lasciato un gruppo unito che vuole vincere. Gasperini dovrà lavorare tanto, ma ha già detto di aver apprezzato l’ impegno dei giocatori dopo la partita contro l’ Aston Villa
La società dovra lavorare tanto
Con Gasperini si rende 100% e anche più?
allora non ci stanno altre storie, se tanto da tanto la prossima stagione si vince lo scudetto, perché l’ultima Roma di Ranieri è stata strepitosa
Ecco perché non cresceremo mai, cristante è un calciatore onesto niente di più uno che su una rosa ci sta benissimo ma come alternativa se dobbiamo ripartire con la stagione nuova e vedere che bryan sarà titolare vuol dire che non è cambiato nulla anzi vuol dire che il marocchino è stato l’ennesimo sbaglio alla le fee non chiedo i mc tomynai o i de bruin ma un cc forte lo volemo pija?
Scusa, io non so se Cristante giocherà titolare o no, in questa Stagione, non ho il tuo dono della premonizione o della chiaroveggenza per poter frugare nella mente del mister, potresti però trascrivermi il punto esatto in cui nell’intervista si dice – o dal quale si possa inequivocabilmente dedurre – che “…dobbiamo ripartire con la stagione nuova e vedere che bryan sarà titolare…”, e che quindi “…il marocchino è stato l’ennesimo sbaglio alla le fee…”??
Grazie, sei molto gentile.
Qua to vale il 100% di Cristante?
Dopo tanti anni lo sappiamo…
Sappiamo anche che vederlo titolare (o primo rincalzo) è una sconfitta per chi avrebbe auspicato un cambio di passo nella costruzione di una rosa da squadra di prima fascia
Cristante ovviamente è innocente, ma con tutta la voglia che ho di Roma, pensare a Bryan ancora titolare a centrocampo, mi rovina il mood.
in estate sono tutti forti, poi durante la stagione giù con le critiche. Bisogna essere moderati nei giudizi, Cristante va bene come alternativa a uno più forte. El Shaarawy poi in estate sembra che deve fare la stagione della vita, ma quando inizia il campionato sparisce o quasi dal campo
Mi trovi d’accordo, quale è il senso di avere Gasp se poi ci ritroviamo Cristante a centrocampo e Elsha in attacco?
Spero e credo che questo sia solo calcio d’agosto.
