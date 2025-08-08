FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa venerdì 8 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:35 – “Disservizi in Aston Villa-Roma, chiediamo un mese gratis”

Ancora proteste per la qualità dello streaming: nel mirino l’amichevole del 6 agosto tra Aston Villa e Roma, trasmessa con gravi problemi tecnici. Il Codacons ha diffidato Dazn, chiedendo un mese gratuito per gli abbonati come indennizzo, e ha puntato il dito anche contro la Lega Serie A, ritenuta responsabile in quanto titolare dei diritti tv. “Il mercato italiano – denuncia l’associazione – non garantisce ancora un modello efficiente e rispettoso degli spettatori”.

Ore 9:30 – Gli auguri della Roma a Prohaska

La Roma fa gli auguri a Herbert Prohaska con un post sui social: “Oggi compie 70 anni Prohaska! 42 presenze e 5 gol in giallorosso, campione d’Italia 82-83…Tanti auguri Herbert!”.

🎂 Oggi compie 70 anni Prohaska! 📊 42 presenze e 5 gol in giallorosso 🏆 Campione d’Italia 82-83 🇮🇹 🐺 Tanti auguri, Herbert! #ASRoma pic.twitter.com/YbVn6OxnUu — AS Roma (@OfficialASRoma) August 8, 2025

Ore 8:50 – Alla Roma mancano…40 gol. Gasperini chiede il salto in alto

Gasperini è stato chiaro: «Tutti cercano grandi attaccanti e spendono tanto». E la Roma, oggi, ha un problema davanti. I 56 gol dell’ultima Serie A sono pochi, troppo pochi. L’Atalanta del Gasp ne ha segnati 78, portando tre giocatori in doppia cifra. A Trigoria sanno che serve una scossa. Intanto Dovbyk, unico in doppia cifra nel 2023/24, ieri si è fermato per un allenamento extra sotto la pioggia: sa che la Roma ha bisogno dei suoi gol. E lo sa anche Gasperini. (Corriere della Sera)

