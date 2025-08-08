FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa venerdì 8 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:35 – “Disservizi in Aston Villa-Roma, chiediamo un mese gratis”
Ancora proteste per la qualità dello streaming: nel mirino l’amichevole del 6 agosto tra Aston Villa e Roma, trasmessa con gravi problemi tecnici. Il Codacons ha diffidato Dazn, chiedendo un mese gratuito per gli abbonati come indennizzo, e ha puntato il dito anche contro la Lega Serie A, ritenuta responsabile in quanto titolare dei diritti tv. “Il mercato italiano – denuncia l’associazione – non garantisce ancora un modello efficiente e rispettoso degli spettatori”.
Ore 9:30 – Gli auguri della Roma a Prohaska
La Roma fa gli auguri a Herbert Prohaska con un post sui social: “Oggi compie 70 anni Prohaska! 42 presenze e 5 gol in giallorosso, campione d’Italia 82-83…Tanti auguri Herbert!”.
🎂 Oggi compie 70 anni Prohaska!
📊 42 presenze e 5 gol in giallorosso
🏆 Campione d’Italia 82-83 🇮🇹
🐺 Tanti auguri, Herbert! #ASRoma pic.twitter.com/YbVn6OxnUu
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 8, 2025
Ore 8:50 – Alla Roma mancano…40 gol. Gasperini chiede il salto in alto
Gasperini è stato chiaro: «Tutti cercano grandi attaccanti e spendono tanto». E la Roma, oggi, ha un problema davanti. I 56 gol dell’ultima Serie A sono pochi, troppo pochi. L’Atalanta del Gasp ne ha segnati 78, portando tre giocatori in doppia cifra. A Trigoria sanno che serve una scossa. Intanto Dovbyk, unico in doppia cifra nel 2023/24, ieri si è fermato per un allenamento extra sotto la pioggia: sa che la Roma ha bisogno dei suoi gol. E lo sa anche Gasperini. (Corriere della Sera)
IN AGGIORNAMENTO…
questo della foto si che era un centrocampo!
Non aveva dinamicità, velocità, negli interpreti s’intende… Ma, gli stessi facevano viaggiare la palla con velocità e precisione chirurgica…
Erano tempi diversi e per quei tempi per poco non è stato il CC più forte d’Europa…
Sogno ed auspico di rivedere la “mia” Roma a quei livelli, come dovrebbe essere sempre stato.. 🤷
nelle 26 partite di Ranieri la Roma ha fatto 42gol e ne ha subiti 18;
nelle stesse 26 partite l’Atalanta ne ha fatti 47 e subiti 22
confrontare 56 e 78 è un pò eccessivo..
Non sapevo che il campionato italiano fosse di 26 giornate
