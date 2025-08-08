CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

1
22

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 8 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:10 – Il Bologna si informa per Pisilli

Il Bologna, alla ricerca di un interno di centrocampo, pensa a Niccolò Pisilli (20). I felsinei hanno avvicinato la dirigenza della Roma per chiedere informazioni sul giovane centrocampista romano: la risposta è stata negativa, almeno per ora. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – Massara aspetta i “saldi” della Premier

Ricky Massara sta cominciando a guardare con attenzione al mercato della Premier, dove tra pochi giorni cominceranno i “saldi” per quei giocatori in esubero nelle rose delle squadre inglesi. (Il Tempo)

Ore 9:20 – Dovbyk: Villarreal respinto, West Ham e Leeds osservano

La Roma aspetta offerte per Artem Dovbyk (28) da almeno 32 milioni. Un primo tentativo del Villarreal (in prestito) è stato rifiutato, ma restano vigili West Ham e Leeds, che potrebbero muoversi dopo eventuali cessioni. In caso di addio, Gasperini spingerebbe per Krstovic (25), suo vecchio pallino, oppure per Fabio Silva (23). (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:50 – Accordo fatto tra la Roma e Ziolkowski

Jan Ziolkowski (20) sarà un giocatore della Roma . Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su X, infatti, nella notte ci sono stati contatti positivi tra le parti per il trasferimento del difensore polacco e il contratto del difensore è stato concordato al 100%.

Ore 8:00 – Eguinaldo piace, Kevin costa troppo

Alla Roma piace molto Eguinaldo (20) dello Shakhtar, che viene valutato 15-20 milioni. Nel mirino anche Kevin (22), altro brasiliano in forza al club di Donetsk, ma la valutazione è altissima: costa 40 milioni. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…

