Mourinho: “All’Inter ho vinto tutto, ma la Roma è stata un piacere immenso. Ciò che ho vissuto lì è stato speciale” (VIDEO)

Josè Mourinho torna a parlare della Roma. Lo ha fatto in un’intervista a Futebol Total, dove ha ripercorso le tappe della sua carriera. Queste le sue parole: “Penso che il mio Porto resti nella storia. Il mio Chelsea, tra il 2004 e il 2006, è stato la squadra più forte della Premier. L’Arsenal fu invincibile per una stagione, noi lo siamo stati per due.
L’Inter? Ha vinto tutto. Ma la Roma… per me è stata un piacere immenso. Non voglio mancare di rispetto ai miei ragazzi parlando di frittate senza uova, ma vincere la Conference League e centrare due finali europee consecutive, con tutti i nostri problemi, i paletti del Fair Play Finanziario e senza possibilità di fare mercato… beh, la Roma è uno dei lavori più belli della mia carriera.
Sono riuscito a unire un club che non era unito, a riportare sugli spalti tanti tifosi che se n’erano andati, a trasformare lo stadio in un sold-out continuo. Quello che ho vissuto lì è stato qualcosa di speciale, un’esperienza che porterò sempre con me.”
José Mourinho comments on his best teams.
"I think my Porto stays for the history. I think my Chelsea is the greatest team in the history of the Premier League, from 2004 to 2006. Arsenal were invincible, but only in one season. In those two seasons, we were more unbeatable than…
I love you
A tutti gli effetti Mou è nella storia della Roma. Ha vinto ed è andato vicino a bissare con una squadra non eccelsa, più di altri allenatori che hanno vinto da noi ma con squadre decisamente ben più attrezzate.
Onore a te, grande condottiero… polemico oltre misura, ma sei stato un grande e, quello che è più importante, i colori giallorossi ti sono rimasti nel cuore. Forza ROMA sempre 💛❤️💛❤️
Egocentrico come pochi ma un vincente puro grande mou!!! 💛❤️
le 2 cose spesso sono collegate …👍
❤️🧡💛
bravi. entrambi…. condivido
con jose’ tutta la vita
ci riprovo😅
senza quel galantuomo di taylor la storia della Roma sarebbe cambiata per sempre.
e Josè… saresti diventato ETERNO.
❤️🧡💛
grande mister…te voglio bene..❤️♥️❤️♥️
Indimenticabile😍🤩
su questo non gli si può proprio dire nulla, anzi aggiungo che è lui che ha fatto spostare la panchina dalla parte della sud, ma soprattutto è stato sempre lui che chiese di rimettere l’inno prima del fischio iniziale e con i giocatori già in campo dopo mi sa circa 20 anni che veniva invece lanciato con le squadre che non erano manco sulle scalette, questo piccolo ma enorne particolare c’ha fatto ammirare dal resto del mondo dal momento che le TV straniere si collegano spesso solo 1-2 minuti prima.
Bisogna dare a Mou cioè che è di Mou!
Ma non era stato Rudi Garcia a far invertire le panchine?
Mi dispiace deluderti (se vuoi puoi pure credere che “Roma, Roma, Roma” l’abbia scritta lui) ma lo spostamento della panchina sotto la Sud la chiese e ottenne Rudi Garcia.
Mi scuso se ho rovinato il momento di romanticismo…
Senza voler fare polemiche ad ogni costo ,per precisione bisogna dire che fu Garcia a far spostare la panchina dalla parte della curva sud; per il resto tutto ok, fosse stato per me sarebbe stato il Ferguson della Roma
Nella vita quasi tutto e’ soggettivo, figurarsi nel calcio, personalmente e nel rispetto di chi la pensa in maniera differente.. grazie infinite Mister, un onore averti avuto come allenatore, in bocca al lupo per tutto e speriamo di non incontrarti mai come avversario della nostra amata Roma ma ora.. FORZA GASP🧡❤️!!!
Con JM si era creato un feeling incredibile, dati anche i suoi trascorsi non proprio ineccepibili nei nostri confronti…
È entrato nella storia della ASRoma e i Romanisti gli saranno sempre riconoscenti per ciò che di positivo ha fatto.
Grazie, Mister, e buona vita a te ✋
Grande Kawa62, il Mister in due anni e mezzo non ci ha regalato solo una coppa europea ( ed una seconda meritata sul campo ), ha compattato una tifoseria, ha fatto da società e da dirigente, ha difeso i nostri colori come pochi hanno fatto in passato ( e poco importa se anche per un suo tornaconto personale o perché dipinto come egocentrico ).. personalmente seguo la Roma dal goal di Turone e annovero Jose’ Mourinho tra le persone dalle quali mi sono sentito difeso e protetto, per questo lo ringrazierò sempre e gli sarò riconoscente. Detto questo tutti con mister Gasperini e compatti per Roma – Bologna🧡❤️
Grande Mou. Per completare il mosaico, un giorno arrivera Kloop o Guardiola.
Uno dei pochi allenatori che sa come si vince! non può allenare il Fenerbache, lo trovo assurdo
forse a lui piaccione le sfide impossibili
l’allenatore che ha dato tutto per i colori giallorossi onore a te Mister
manchi José!!
Un uomo dalla personalità strabordante, trascinatore e leader, unico, scomodo e osteggiato dai parrucconi smascherati dai suoi attacchi sempre centrati, taglienti e mai banali. Mister ti avrei voluto sulla nostra panchina a tempo indeterminato con pieni poteri. ti sarò per sempre grato per quello che ci hai dato.
Io non lo avrei mai esonerato…
E’ un grande….
Nonostante Mourinho abbia girato sulle panchine di molte squadre raccogliendo più vittorie e trofei, penso che da un punto di vista emotivo l’esperienza romana è quella che più lo ha impressionato, per la simbiosi che si è cementata colla gente.
José non perde occasione di ricordare i pochi anni trascorsi nella capitale , mentre del triplete con l’inter non parla mai.
Ricorderò sempre che lui ha lasciato Trigoria con le lacrime agli occhi, cosa che non è accaduta per nessun altro.
bravo zenone.
ed è stato l’unico che con taylor c’ha messo la faccia e anche qualcos’altro.
il resto della Società SCENA MUTA.
❤️🧡💛
Da romanista devo dire che Mourinho alla Roma mi è piaciuto dopo lo sfracelo assoluto degli anni precedenti a causa di Monchi. Il problema è stato il mercato. Ha avuto molti giocatori scarsi a causa dei precedenti mercati e i soldi sborsati per i vari Pellegrini, Karsdorp, Cristante, Abraham ecc… ancora aspettiamo Xaka…però il problema che hanno preso giocatori a loro volta poco funzionali. Zalewski terzino e altre sue intuizioni non hanno funzionato al meglio e con Pinto si è andati sempre a prestiti con giocatori a fine carriera o rotti senza un progetto tecnico. Questo è stato il male! Non aspettare per costruire pian piano. Peccato davvero per la finale di Europa Legue che Roma non ha mai vinto ( nemmeno quando era coppa Uefa solo una coppa delle fiere ). Se ci penso con quale squadra ha fatto due finali europee non ci credo ancora!
Di Pellegrini ne voleva addirittura tre e li ha ottenuti, no?
Abraham l’ha voluto lui (“sole di Roma e pioggia di Londra”), così come Rui Patricio (“Rui è Rui”, 11,5+2 mln per un portiere 33enne a scadenza).
I cuoricini e “top” sotto la foto di Shomurodov li ho messi io?
I giocatori a fine carriera? Uno a caso, Belotti: “Mi piace che voglia venire così tanto alla Roma” (21/08/2022).
Capitolo Xhaka: 29 anni al tempo, richiesta non sindacabile dell’Arsenal 25 mln per il cartellino più 5 mln netti da garantire al giocatore per minimo un triennale.
Dopo le esperienze di Pastore e Nzonzi, tu l’avresti fatto?
Grande allenatore! L’uomo giusto per un ambiente come il nostro.
Peccato non avere avuto Mourinho insieme a un vero Presidente.
Questi signori lo hanno usato e volgarmente scaricato.
La Roma ne è uscita con una pessima immagine, ma tant’è!
Grazie José!
Se tornasse un giorno sarei felice!
Che problemi hanno quelli dei pollici verso?non gli piace vincere ,essere rispettati,non gli piace che con José finalmente lo stadio è tornato a riempirsi (merito soltanto suo),non gli piace chi ci ha difeso davanti ai furti o sta ancora cercando il bel gioco? gli errori li fanno tutti José che ha fatto giocare Dybala con l’atalanta partita già strapersa dopo 10 minuti,Ranieri che ha dato il suo placet alla campagna acquisti invernale senza far giocare chi è stato preso ,sbagliato le partite con Juve e Lazio….mi raccomando tutti contro Gasp alle prime difficoltà o errori
la serata di tirana rimarrà nel cuore dei tifosi
Se penso a te mi salgono solo tante emozioni e brividi per tutto quello che mi hai fatto provare e l’orgoglio che ho provato, nel vedere la mia squadra per due volte di seguito in finale e per come ci hai sempre difeso, da tutto e tutti!
Sarai sempre nel mio cuore mister é stato un onore!
Ti ameremo sempre Mister.
Diciamo L verità.. no sulla carta ma ha vinto due coppe
aspetto il suo ritorno!!!!!
i traditori sono ancora a Trigoria, lui esonerato,e ancora non è chiaro il perché.
bello lui , peccato per quella finale rubata
certo, senza la disgrazia taylor, la storia della Roma non riesco ad immaginarmi
come poteva cambiare. due finali europee
consecutive, due coppe, con la seconda
si entrava in CL. più introiti, più giocatori forti, più investimenti societari. poi,
lasciatemi sognare. seguendo il vecchio detto, non c’è due senza tre, chissà che
quella coppa……….mi sono svegliato.
comunque, Mou rimarrà per sempre
scolpito nella nostra memoria.
sfr. ❤️🧡💛
grande allenatore , ma secondo me lì sono cominciati i problemi con certa tifoseria , quella che forse non ha gradito le due finali europee , di cui una vinta e una rapinata , con una squadra di gente modesta , con giocatori che , già l’anno dopo , tanti , forse troppi , volevano cacciare ; ce le scordiamo le crociate a inizio campionato contro pellegrini, cristante , mancini , çelik , zalewski ? io la vedo così , può darsi che mi sbagli , però ….
se st’omo aveva in mano la ROMA della semifinale di champions ce l’avevamo in bacheca.
torna presto, devi finire quello che hanno interrotto : fare ancora più grande la Roma
