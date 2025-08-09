Mourinho: “All’Inter ho vinto tutto, ma la Roma è stata un piacere immenso. Ciò che ho vissuto lì è stato speciale” (VIDEO)

Josè Mourinho torna a parlare della Roma. Lo ha fatto in un’intervista a Futebol Total, dove ha ripercorso le tappe della sua carriera. Queste le sue parole: “Penso che il mio Porto resti nella storia. Il mio Chelsea, tra il 2004 e il 2006, è stato la squadra più forte della Premier. L’Arsenal fu invincibile per una stagione, noi lo siamo stati per due.

L’Inter? Ha vinto tutto. Ma la Roma… per me è stata un piacere immenso. Non voglio mancare di rispetto ai miei ragazzi parlando di frittate senza uova, ma vincere la Conference League e centrare due finali europee consecutive, con tutti i nostri problemi, i paletti del Fair Play Finanziario e senza possibilità di fare mercato… beh, la Roma è uno dei lavori più belli della mia carriera.

Sono riuscito a unire un club che non era unito, a riportare sugli spalti tanti tifosi che se n’erano andati, a trasformare lo stadio in un sold-out continuo. Quello che ho vissuto lì è stato qualcosa di speciale, un’esperienza che porterò sempre con me.”

