EVERTON-ROMA: 0-1 (69′ Soulè). I giallorossi tornano alla vittoria, decide una magia di Mati!

Penultima amichevole per la Roma di questo ritiro estivo prima dell’esordio in campionato contro il Bologna. Questo pomeriggio (ore 16 italiane), i giallorossi affronteranno l’Everton nel nuovo stadio del club inglese, l’Hill Dickinson Stadium.
Probabile la presenza dei Friedkin, proprietari dei due club, ad assistere all’incontro sugli spalti. Per Gasperini un altro test importante dopo la batosta rimediata contro l’Aston Villa pochi giorni fa: il tecnico spera di avere risposte diverse dalla squadra, ancora orfana di Dybala e Ndicka.
LA CRONACA DEL MATCH
SECONDO TEMPO
93′ – FINITA: la Roma batte l’Everton per 1 a 0. Vittoria meritata per i giallorossi al termine di un match combattuto e ricco di occasioni da gol da entrambe le parti. Prestazione positiva dei ragazzi di Gasp, che può essere soddisfatto di quanto visto oggi in campo, anche per come la squadra ha finito in crescendo il match.
92′ – OCCASIONE ROMA! Clamorosa chance per Pisilli che in area calcia malissimo da ottima posizione!
90′ – Tre minuti di recupero.
89′ – CAMBI ROMA: dentro Pisilli ed El Shaarawy, fuori Angelino ed El Aynaoui.
82′ – CAMBI ROMA: dentro Celik e Ghilardi, fuori Hermoso e Soulè.
79′ – CAMBI ROMA: dentro Rensch e Ferguson, fuori Wesley e Dovbyk.
77′ – OCCASIONE ROMA! Dall’angolo successivo si accende un batti e ribatti in area, la palla arriva a Ghilardi il cui destro potente non inquadra incredibilmente la porta! Si dispera il difensore!
76′ – OCCASIONE ROMA! Angolo dalla destra, palla sul secondo palo colpita da Ghilardi, Mancini batte di testa ma Pickford salva in tutto!
75′ – OCCASIONE ROMA! Konè libera in area Soulè, dribbling dell’argentino, messo a sedere il diretto avversario, poi sinistro che viene deviato in angolo!
71′ – OCCASIONE EVERTON: colpo di testa di Alcaraz, Svilar è reattivo e respinge!
69′ – GOL DELLA ROMA! SOULÈ!! Mancini centralmente innesca Soulè, l’argentino punta il diretto avversario, entra in area e calcia col sinistro sul secondo palo: palla all’angolino e giallorossi avanti!
67′ – OCCASIONE EVERTON: Ndiaye ha palla in area, si gira e calcia, conclusione potente ma centrale, Svilar respinge!
58′ – OCCASIONISSIMA ROMA! El Aynaoui ha sul destro, all’altezza del dischetto, la palla per fare gol ma il suo destro viene parato da Pickford!
54′ – OCCASIONE ROMA! Cross sul secondo palo di Angelino a liberare Wesley, il brasiliano si coordina e batte al volo, El Aynaoui si trova sulla traiettoria del tiro del terzino e colpisce il pallone, la sfera termina di pochissimo a lato alla destra di Pickford!
50′ – OCCASIONE EVERTON: cross basso dalla destra che termina sui piedi di Gueye che calcia in porta mandando fuori alla destra di Svilar!
47′ – OCCASIONE EVERTON: Barry lancia in area Ndiaye che calcia a botta sicura mandando di poco a lato! Grande rischio per la Roma!
46′ – Al via la ripresa: nessun cambio per Gasperini in questo inizio di secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45′ +2′ – INTERVALLO. Zero a zero tra Everton a Roma: partita vivace, con qualche buona occasione da entrambe le parti. Per i giallorossi la chance più nitida è quella creata da Angelino con un sinistro dal limite che si è stampato sulla traversa.
45′ – Due minuti di recupero.
44′ – PALO ROMA! Angelino calcia potente dal limite, palla sulla traversa! La sfera resta in campo, Soulè ci riprova col sinistro, ma la palla viene deviata in angolo!
34′ – OCCASIONE ROMA! Cristante in area si ritrova il pallone dopo un cross dalla sinistra, il centrocampista calcia col destro mandando di poco a lato!
30′ – OCCASIONE EVERTON: ripartenza inglese dopo un pallone perso da Hermoso, Barry dal limite calcia col destro a incrociare, Svilar devia in angolo!
20′ – ROMA PERICOLOSA! Angolo di Soulè, rimpallo in area, Dovbyk col sinistro prova a calciare, palla sporca che Pickford riesce a bloccare.
18′ – OCCASIONE EVERTON: El Aynaoui sbaglia un passaggio in uscita dalla propria trequarti, gli inglesi ne approfittano e innescano Barry che davanti a Svilar si perde il pallone e spreca!
5′ – EVERTON PERICOLOSO: angolo dalla destra, sponda aerea sul secondo palo di Branthwaite con la palla che attraversa lo specchio senza che nessuno riesca a battere in porta.
2′ – In questo avvio El Aynaoui sembra giocare più avanzato, in una posizione più da trequartista.
0′ – Fischio dell’arbitro, comincia la partita!
EVERTON-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Branthwaite, Tarkowski, Mykolenko; Gana, Garner; Alcaraz, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry. All. Moyes.
A disp.: Travers, Tyrer, Keane, McNeil, Beto, Chermiti, Coleman, Aznou, Iroegbunam, Onyango, Heath.
ROMA (3-5-1-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, El Aynaoui, Angeliño; Soulé; Dovbyk. All.: Gasperini.
A disp.: Vasquez, Zelezny, Celik, Kumbulla, Rensch, Salah-Eddine, Romano, Pisilli, Baldanzi, Cherubini, El Shaarawy, Ferguson.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
speriamo di non fare un altra figuraccia….con i Fredklin in tribuna….
stasera i Friedkin vincono comunque 😅
❤️🧡💛
352
Scusate ma a voi avete problemi su DAZN di qualita’ immagini ?
Sarà un fraterno pareggio
buon secondo tempo.
bravi Jones soule Angelino El Anlynaui Mancini
Bella partita, contrassegnata da tante azioni. Sugli scudi Soule che diventerà un fenomeno. Ottimo El Aynaqui e bravo Ghilardi che diventerà un ottimo centrale.
alcuni giocatori non mi convincono, non saprei se possono essere utili: Celik Hermoso e Baldanzi non mi sembrano adatti alla missione Champions League
Hermoso oggi è stato uno dei migliori. E comunque è un giocatore di grande esperienza, che la Champions l’ha giocata più volte con l’Atletico Madrid. prima di privarsene io ci penserei bene.
Ancora Celik…..ma basta gli voglio bene ma voglio più bene alla Roma abbiamo preso Ghirardi e mettiamolo dall’inizio
vedere questo Stadio fa un male enorme.
in Inghilterra mandano addirittura in pensione stadi stupendi, iconici e ancora efficienti, stadi che in Italia ce li sognamo, come Goodison Park.
I nuovi poi tipo Hill Dickinson sono fantascienza.
e si parla di Liverpool, citta che per me avrebbe anche un suo fascino… ma poi pensi a ROMA …
ormai il gap ammonta a 50 anni 30/40 anni circa.
incolmabile.
❤️🧡💛
Concordo sul punto, ma devo dirti che di incolmabile non c’è nulla; basta iniziare.
Il problema, quindi, è: quando vorrà iniziare l’Italia?
proprio vero Rudy. sulle costruzioni per fino il Portogallo è più avanti di noi che economicamente siamo più avanti del Portogallo. c’è molta speculazione purtroppo e gli intrecci con la politica sono ancora pieni zeppi di meloni marci
Secondo me dei tre dietro solo Mancini sarà titolare ,il centrocampo è quello titolare, davanti se non arriva nessuno giocheranno Soule a sinistra e Dybala a destra con Ferguson titolare.
Hermoso deve giocare, sarà l’unico mancino in mancanza di di N’Dicka, per la coppa d’africa.
forse la sparo grossa, ma nessun giocatore dell’ Everton sarebbe titolare nella Roma
Fra poco lo scopriremo
il 3 5 2 può diventare 3 4 1 2, con El ayanoui che può fare il trequartista avanzato grazie alla sua qualità nell’ inserimento e nel fare gol. Chiaro che questo modulo è stato fatto perché manca il trequartista sinistro che Gasp vuole
ti do una notizia: si chiama trequartista perché agisce sulla tre quarti campo, quindi, è avanzato per definizione
il trequartista arretrato non esiste
(scrivere 500 commenti al giorno non aiuta, credimi…)
E forse per far notare che i sostituti non sono all’altezza (perché in effetti non lo sono).
ha messo un centrocampista in piu’ .. faremo meglio ..
Solo a Roma non fanno fare gli stadi a chiunque, senza il nullaosta di politici e palazzinari corrotti.
Peccato.
Forza Roma
ha ricominciamo ma lasciamoli lavorare in santa pace io ho fiducia sempre sempre forza Roma!
La mossa di Gasperini di partire con Cristante Kone’ e El Aynaoui insieme, mi trova perfettamente d’accordo, considerando la scarsa incisivita’ di Baldanzi e il Faraone contro l’Aston Villa. Non dico che gliel’abbia suggerita Ranieri, ma certo è maturata dal confronto che hanno avuto sul campo proprio ieri.
nella partita contro l’Aston Villa era mancato il filtro del centrocampo.
Riguardo lo stadio,non si potrebbe trasferire Goodison Park a Roma ? Tanto a loro j’avanza come diciamo noi !!! Oh, è una battuta ; buttiamola sul ridere ,visto che è il 9 di agosto ( ps. per incavolarci c’è tempo ) . Riguardo la formazione, una riflessione: Dybala, una cosa di poco conto : quante partite sono cge salta ? Ferguson , sembrava rinato ed invece out ; qualche giocatore manca proprio …boh speriamo bene
Dybala sta recuperando da un’operazione, si sapeva che non sarebbe stato pronto per il ritiro, è riuscito a giocare le prime amichevoli perchè erano delle sgambate ma non ha alcun senso metterlo in campo ora.
Potrebbe riuscire a essere a disposizione per la prima giornata, dipende anche dalla cicatrizzazione
la mia non vuole essere una crociata contro dazn ma a pochissimi minuti dall’inizio ancora non si era collegata con il campo….bah
Io non sento i rumori dal campo… pochissimo e male..
Dazn è uno sfacelo sotto qualsiasi punto di vista
boicottare
Quando il momento è difficile si ricorre a Bryan.
L’uomo che ridà equilibrio alla squadra , in grado di coprire le avanzate dei propri compagni , in grado di chiudere le linee di passaggio degli avversari.
Con Gasperini ha già giocato ,schierato più avanti = 9gol 3assist in campionato.
*******
Ranieri non molto tempo fa ( per chi ha problemi di memoria ) :
‘ Subiamo troppi gol su ripartenze avversarie ”
Da lì in poi CRISTANTE TITOLARE
terza miglior difesa della serie A.
Aspetto all infinito ma Saud e peggio de Wesley ,4 palle e un cross che neanche mi nipote a 12 anni,il marocchino invece e forte forte
Pensa se non aspettavi all’infinito…
E.A. sta facendo cose buone ma anche un erroraccio che stava per costare caro.
Aò, pare n’teatro, mica no stadio. Tutti zitti, in religioso silenzio, ar massimo s’applaude…
migliore in campo El hanaoui…. Hermoso solo danni…. troppi passaggi facili sbagliati però….spero siano i carichi di lavoro
gli dite a dovbik che deve giocare con quelli rossi e gialli per favore?
è previsto pure tirare in porta? ….chiedo
hanno tirato cristante (2 volte ) angelino soulè e ghilardi , che altro vuoi ?
calcio d’agosto per carità ma El anaoui ruba l occhio. Bel giocatore.
un arbitro che non fischia mai….si è dimenticato si e no 15 falli netti….bhooo
Per quel che riguarda gl’arbitraggi sono i Friedkin che dovrebbero intervenire. Però penso che oramai la loro posizione a riguardo sia abbastanza chiara: da quando sono arrivati non hanno mai alzato la voce ne si sono mai schierati apertamente contro qualsiasi federazione
Ma quanto e forte El Aynaoui Solo il 1 tempo 5 palloni recuperati e copertura pure da trequartista mamma mia Tanta roba
everton squadra scarsa….. Roma oggi un pochino meglio…..bene El aylanoui e Wesley…. Dovbik inguardabile
e dai , con dovbyk , nopn gli passano il pallone !!!:-)
Faese oppositiva confusa e intruppona. Il recupero palla diviene così difficile e casuale. Speriamo che col tempo le mutue posizioni in campo siano di più immediata comprensione tra i nostri giocatori. Visti bene Soulè e Ainoi. Tutti gli altri devono migliorare molto
Sempre grande Soule’, bene El Ayanoui (ma c’era un centrocampista in più). Wesley poco ispirato. Tanti contropiede presi ma una buona amichevole precampionato.
ma se diciamo “missione scudetto “,per poi eventualmente arrivare quarti, ci mandano la santa inquisizionea tagliarci la lingua, come facevano per il nostro bene ?.vorrei vincere il titolo è comprensibile per un romanista. vorrei arrivare quarto ,tra pochissimo lo pretenderanno anche quelli del como,e sinceramente mi sento leggermente più ambizioso .almeno così ci insegnò Dino Viola .
Davanti siamo sempre allo stesso punto, combiniamo qualcosa solo quando si accende Soulé.
Dei nuovi, buoni segnali da E.A. (al netto di un brutto errore in uscita).
Wesley luci e ombre, un’ottima diagonale difensiva, tanta corsa, ma anche parecchi errori e spero che la sua abilità nel cross sia migliore di quella che sta mostrando.
Ma inutile girarci intorno, i problemi sono davanti e i rischi che ti prendi pressando alto devono essere compensati da una capacità di finalizzazione che non si vede.
Primo tempo che denota che manca uno a centrocampo di qualità e un attaccante che sappia dialogare con i compagni, cosa che dovbyk ahimè non sa minimamente fare.
Mi è piaciuto ghirardi, personalità e sicurezza.
Hermoso per quanto se ne dica non mi è dispiaciuto, perché non considero lo spagnolo il ndicka della situazione ma un regista arretrato e in questo mi piace come giocatore.
Ripeto, manca qualità e sono anni che manca.
Il.marocchino veramente tanta roba, uno che corre come un matto, recupera palloni etc, ma ripeto, vicino a Kone serve uno di qualità e cristante, in questo caso, non centra nulla, veramente nulla.
è franco marocchino. anzi molto più francese che marocchino ,come moltissimi in Francia.nessuno diceva a zidane “,l’armeno”..e poi uno può essere quello che vuole ,
Se dovessimo restare col 352 e non più col 343 (o 3421) a quel punto al posto di trovare un sottopunta sx di piede destro serve numericamente 1 centrocampista visto che oggi si contano Koné, El Aynaoui, Cristante, Pisilli e Romano e bisogna prendere alla svelta Kenneth Taylor, lui può davvero farti fare il salto di qualità a centrocampo.
In attacco se restiamo col 352 invece hai Dovbyk, Soulé, Dybala, Ferguson, Baldanzi, El Shaarawy e Cherubini e per 2 posti 1-2 giocatori già sono di troppo.. forse qualcuno verrà provato in un ruolo diverso come Baldanzi che De Rossi lo provò come mezzala, e vediamo se Gasp ci penserà o no ma al quanto pare sembra bocciato da Gasperini del tutto..
Questa è la squadra titolate togliendo Ermoso dentro Ndika togliendo Dobik dentro Ferguson.Penso ad oggi da 5/6 posto se non si prende un attaccante da 20 gol
uno con la classe di soulè , che sa giocare con gli altri , scartare e tirare
La mia non vuole essere una critica assolutamente, ma una riflessione in generale….purtroppo c’ho la conferma che il livello dei calciatori in generale si è abbassato, lo vedi dagli errori nei passaggi facili ad esempio, troppo lunghi, troppo corti, la sensibilità è tecnica e poi tutti con un piede solo! Vabbè… è solo la riflessione di uno un po’ vecchio…ma la fede è incrollabile.
Forza Grande Roma
All’arbitro je s’è rotta a’ pallina der fischietto
giochiamo con uno in meno,.ma.come.si fa?!
A Dovbyk fategli pagare il biglietto!
Ma sto ragazzo che problema ha? Lo disse Ranieri, glielo ha ridetto Gasp, ma lui niente, gioca sempre allo stesso modo.
Boh.
Diciamo pure che non gl’arriva un pallone giocabile Ma l’attaccante che lo teniamo a fare se non lo si sfrutta?
ha che ghisolfi ha speso 40 mln per un giocatore scarso .
ma non avete meglio da fare invece de sta sempre a criticare già il 9 agosto?
Io non ci sto, logico che la mia era una provocazione, ma lo stesso discorso valeva anche x i vari Luckaku e Abraham Quante volte si è detto che li davanti erano troppo isolati? Mancano i rifornimenti Se poi quelle poche occasioni che gl’arrivano le manca peggio me sento
Dai, facciamo che ne ha spesi 60 e non se ne parli più.
Invece per Koné e Soulé li ha spesi bene i 140 mln in due?
Dobvik sempre non granché. Ma mi sembra un poco meglio rispetto al passato: ho l’impressione che stiano riuscendo a convincerlo a cercare un altro modo di giocare, che però gli riesce poco
Non vorrei dare giudizi prematuri ma da quello che vedo ho la forte impressione che quest’anno se vogliamo tornare in c.l. dobbiamo cambiare l’attaccante .
avete notato che soulè non passa più il pallone a dovbyk , preferisce tirare lui ?
che pena dovbik.
sfr. ❤️🧡💛
Souleeeeeeee’… Oleeeeee’
👏👏👏
….Ma non avevi detto che si chiamava SOLA’ ?
Ebbè, è arrivato, da quello che al momento vede meglio la porta, ahinoi forse l’unico.
Comunque la Roma nel secondo tempo mi stava piacendo di più, soprattutto Wesley mi sembra avere cambiato marcia.
Grande parata di Mile intanto…
cercasi attaccante urgentemente…
E Daje Matigol !!!
vicino al corner c’è un tifoso colla magli di damiano tommasi !
MATIAS SOULE’!
L’anno scorso in questo periodo si passeggiava in campo, la squadra c’è, con un esterno sx, un altro centrocampista e un centroavanti ce la giochiamo alla pari con tutte le altre big
Primi cambi all’80°, evidentemente il Gasp ha voluto testare a fondo quella che potrebbe essere la formazione quasi titolare per il Bologna, al netto di un arrivo pesante nel ruolo di attaccante.
Ci sarà Ndicka per Hermoso (che cmq non ha per nulla sfigurato) e…il rebus centravanti.
Se non trovano un sostituto in questa sessione di mercato Dovbyk a gennaio farà la fine di Abraham. Apatico, ignorato dai compagni e completamente fuori dagli schemi, da l’impressione di un giocatore che non vede l’ora di cambiare aria
Molto propositivo e verticale, Ainoi mi ha ricordato il Perrotta di Spalletti. Se continua così possiamo contare su di lui per un gioco ficcante. Se Konè migliora nei due tocchi acquisteremo anche in velocità di smistamento e costruzione. Molto bene Soulè sulla destra fa intuire un buona catena da quella parte.
Pisilli con quei piedi manco al Pezzana
Dopo la firma del contratto milionario Pisilli non ne ha più imbroccata una. A me non dice assolutamrnte nulla e meglio datrlo in prestito
Pisilli deve crescere tanto….
Grande Ghilardi, e un lione
Ferguson oggettivamente in 10 minuti ha fatto più di Dovbyk in 80 e due occasioni da gol partite dai suoi piedi.
Mi sa che il rebus si scioglie e speriamo che la salute lo assista.
Giocatore più importante e qualitativo della Roma: Matias Soule’. De Rossi ci ha preso con lui, grazie DDR
Peccato che ha fatto acquistare pure Dovbyk
😱
L’ ha voluto fortemente e ne ha parlato molto bene sin dalle prime interviste
Purtroppo 5 minuti di Ferguson sottolineano l immane differenza che c’è con il Dovbik attuale. Alla Roma servono gol.
Una vittoria in terra d’Inghilterra, pur in amichevole, è sempre motivo di lustro e un’iniezione di autostima.
Per 80 minuti circa Gasperini ha tenuto in campo gli 11 scesi in campo e bisogna riconoscere che la squadra è venuta fuori alla distanza, schiantando sulla resistenza gli albionici, segno che la preparazione atletica gasperiniana sta cominciando a dare i suoi frutti. Poteva finire tranquillamente 3 a 0 per la Roma.
buon 2 tempo con buone occasioni….ma insegnate a Pisilli come tirare in porta….anche lo scorso anno ne ha divorati tanti …
Adesso manca l’ultimo step e tra una settimana c’è da preparare il match per la prima di campionato. Daje !!!
Buona partita, passo avanti netto rispetto alla gara di mercoledì, ed ottimo risultato che fa morale. Direi tutte positive le prestazioni dei giocatori a parte Dovbyk.
partita interlocutoria.
cose positive:
soule’
ghilardi
El aynaui
kone’
sprazzi di gioco di Gasperini
cose negative:
dobbik
dormite in difesa
si vede la mano di ranieri
Queste cose mi fanno imbestialire no…ribalti l’azione bravo Pisilli poi che fa?Cerca la gloria personale….passalaaa è anche li che si capisce il valore eh… avrebbe fatto la stessa cosa anche in partita vera…comunque
Forza Grande Roma
Stava davanti la porta…diciamo che aveva il dovere di prenderla piuttosto.
non ho capito il senso dei cambi all’88 in una partita amichevole. cmq sempre ottimo pressing alto, la Roma ante Gasp non lo ha mai fatto cosi bene. davanti pero serve la qualita’, non basta Soule. nei pochi minuti giocati Ferguson ha fatto vedere che tenicamente tocca la palla con un altro livello qualitativo rispetto a Dovbik (io non ce l’ho con lui, ma con chi lo ha scelto e comprato l’anno scorso). a centroampo la coppia Kone-Alacoso (damoje almeno un soprannome, nun se po!) mi pare ben assortita, tipo Naingolan e il miglior Strootman. bene Wesley, mentre Hermoso sbaglia troppi anticipi, con una squadra in pressing alto non te lo puoi permettere. a sinista avrei voluto vedere Salah Eddine, se Gasp lo ha bocciato bisogna provvedere urgentemente, Angelino era la riserva di Spinazzola, non puo essere l’unica soluzione
Roma quasi pronta, grande personalità, Ghilardi ottimo prospetto già nelle rotazioni, Hermoso ci può stare eccome, Ferguson altra categoria rispetto a Dovbyk, Cherubini buono per la serie B (forse), triondi centrocampo una sicurezza, Soule’ altra categoria rispetto a tutti, utenti del forum lo davano inferiore a Baldanzi, bocciato da Gasperini come Eddine, urgono un trequartista alter ego di Soule di piede destro, o centrocampista di qualità da inserire di forza e peso da aggiungere al trio, centravanti che segni, Krstovic ha già detto sì a Gasperini o Fabio Silva. Alla Roma servono giocatori che facciano gol, al momento segna solo Soule’. Ultime considerazioni, contratto fatto a Pisilli senza senso, anche se il ragazzo ha ottome potenzialità ma guadagna più di El A, Rensch + Eddine acquisti no sense mercato di gennaio, grazie Ghisolfi, utenti forum imparate dagli errori.
entrato Ferguson si è vista la differenza ad avere un attaccante che sa un minimo usare i piedi e partecipare alla manovra. Mi dispiace per Dovbyk perchè credevo in lui ma non può essere il nostro centravanti titolare…
kone straripante
Una victoria meritata contro un avversario decisamente più abordable del Aston Villa, se sta vedendo la mano di Gasperini più del mercato che non sta decollando al massimo, un grido verso i Friedkin, tirati i soldi e rafforzare la squadra con attaccanti di qualita.
Ci sta sempre un però ‘.
Sarà stato pure più abbordabile ,ma correvano come matti e hanno combattuto su ogni palla.
La differenza è stata che oggi anche i nostri correvano , e lo hanno fatto soprattutto nel secondo tempo fino al 93 esimo..
Il tempo bisogna dargli il tempo…
buona partita. vedo con piacere che nel
bene e nel male, tutti siano in un crescendo di condizione. unica nota negativa, scusate se lo ribadisco, dovbik.
se trovassimo un attaccante più forte ,
secondo il mio modestissimo parere,
il prossimo campionato ci dovremmo
divertire.
sfr. ❤️🧡💛
Con Dovbik in campo si gioca in dieci , stando li davanti come un palo in alcune partite gli arriva il pallone e calcia e , quindi, qualche gol lo fa, ma non ora perchè con i carichi di lavoro è ancora più lento del solito. Ferguson ha giocato gli ultimi 10 minuti e ha toccato più palloni di quanti ne ha toccati Dovbik in 80 minuti.
Il dato che salta all’occhio è che, nonostante siamo ancora indietro di preparazione, la squadra alla fine avesse ancora molta intensità e fosse molto aggressiva. Ad un certo punto mi è parso di rivedere la tipica foga atalantina, in particolare dal 75° in poi, quando si è visto chiaramente che gli altri “non ne avevano più”.
Rispondo a drastico senza polemica, Pisilli ha tante qualità ma non è un freddo, ne un cecchino, insomma non è la prima volta che si trova lì davanti, li ha il dovere di far segnare la Roma, quindi di passarla, punto, sicuro l’avrebbe fatto in partita vera, anche da questo si vede il valore eh…
Forza Grande Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.