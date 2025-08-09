EVERTON-ROMA 0-1: top e flop del match

E’ terminata da pochi minuti la gara amichevole giocata all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool tra l’Everton padrone di casa e la Roma.

La partita si è conclusa con il punteggio di uno a zero in favore dei giallorossi: sfida decisa da un sinistro chirurgico di Matias Soulè a metà ripresa.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole estiva.

TOP DEL MATCH

Soulè – Si conferma il calciatore più tecnico e difficilmente marcabile lì davanti. Veloce e potente, quando si accende è un pericolo costante. Decide il match con un sinistro dei suoi. In grande crescita, sotto la guida di Gasp può diventare devastante.

El Aynaoui e Konè – Altra bella prestazione del franco-marocchino, calciatore dalle potenzialità interessanti. Gasperini lo schiera al posto del trequartista di sinistra per dare più equilibrio alla squadra, lui fa bene entrambe le fasi. Prova sontuosa anche del suo compagno di reparto: Konè cresce alla distanza e si conferma un calciatore di primissimo livello.

Ghilardi – Bella sorpresa. Difensivamente fa spesso la scelta giusta, e dimostra di avere anche un discreto piede destro. Pericoloso nelle palle inattive, ci crede e ha voglia di mettersi in mostra. Positivi anche Hermoso e Angelino, Wesley meglio nella ripresa.

La seconda parte di match – Gasperini non effettua cambi fino ai minuti finali, ma la squadra tiene bene, e anzi aumenta il livello della sua prestazione proprio nella seconda metà di gara.

FLOP DEL MATCH

Dovbyk – Gasp continua a schierarlo titolare viste le condizioni non perfette di Ferguson, ma l’ucraino non ne approfitta per mettersi in luce. Impacciato e arruffone quando prova a giocare di sponda, mai pericoloso in area. Tocca pochissimi palloni. Dispiace dirlo, ma oggi ha fatto più Ferguson negli scampoli finali che lui in 80 minuti di match.

Pressing a metà – Si è vista solo a intermittenza l’aggressione corretta a tutto campo, e non sempre ha funzionato come dovrebbe, causando ripartenze pericolose agli attaccanti avversari.

Le troppe occasioni concesse (e quelle sprecate) – La squadra di Gasp oggi ha creato tanto (e sprecato troppo, specie nel finale), ma ha anche concesso parecchio all’Everton. Bravo Svilar a salvare la porta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini