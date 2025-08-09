EVERTON-ROMA 0-1: top e flop del match

E’ terminata da pochi minuti la gara amichevole giocata all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool tra l’Everton padrone di casa e la Roma.
La partita si è conclusa con il punteggio di uno a zero in favore dei giallorossi: sfida decisa da un sinistro chirurgico di Matias Soulè a metà ripresa.
Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole estiva.
TOP DEL MATCH
Soulè – Si conferma il calciatore più tecnico e difficilmente marcabile lì davanti. Veloce e potente, quando si accende è un pericolo costante. Decide il match con un sinistro dei suoi. In grande crescita, sotto la guida di Gasp può diventare devastante.
El Aynaoui e Konè – Altra bella prestazione del franco-marocchino, calciatore dalle potenzialità interessanti. Gasperini lo schiera al posto del trequartista di sinistra per dare più equilibrio alla squadra, lui fa bene entrambe le fasi. Prova sontuosa anche del suo compagno di reparto: Konè cresce alla distanza e si conferma un calciatore di primissimo livello.
Ghilardi – Bella sorpresa. Difensivamente fa spesso la scelta giusta, e dimostra di avere anche un discreto piede destro. Pericoloso nelle palle inattive, ci crede e ha voglia di mettersi in mostra. Positivi anche Hermoso e Angelino, Wesley meglio nella ripresa.
La seconda parte di match – Gasperini non effettua cambi fino ai minuti finali, ma la squadra tiene bene, e anzi aumenta il livello della sua prestazione proprio nella seconda metà di gara.
FLOP DEL MATCH
Dovbyk – Gasp continua a schierarlo titolare viste le condizioni non perfette di Ferguson, ma l’ucraino non ne approfitta per mettersi in luce. Impacciato e arruffone quando prova a giocare di sponda, mai pericoloso in area. Tocca pochissimi palloni. Dispiace dirlo, ma oggi ha fatto più Ferguson negli scampoli finali che lui in 80 minuti di match.
Pressing a metà – Si è vista solo a intermittenza l’aggressione corretta a tutto campo, e non sempre ha funzionato come dovrebbe, causando ripartenze pericolose agli attaccanti avversari.
Le troppe occasioni concesse (e quelle sprecate) – La squadra di Gasp oggi ha creato tanto (e sprecato troppo, specie nel finale), ma ha anche concesso parecchio all’Everton. Bravo Svilar a salvare la porta.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Do’ annamo sdrumamo…
In attacco abbiamo un serio problema.
le squadre di Gasperini concedono difensivamente, però è chiaro che i nostri si devono ancora adattare definitivamente alle richieste del mister sulla fase difensiva.
Soule’ ha bisogno di un giocatore sulla trequarti con cui parlare la stessa lingua.
C’è un nome ( oltre a Nene dorgeles) che mi farebbe impazzire e potrebbe fare la differenza: è Jadon Sancho.
Il cartellino è di 20/25, il problema è l’ ingaggio e il fatto che c’è la Juve su dil lui e vorrebbe andarci.
Ha 25 anni ( ancora tempo per fare bene), e con Gasperini può diventare uno due migliori del campionato.
Può dribblare chiunque, imprevedibilità e velocità, è già abituato a Champions League e Premier League e ci può dare un grande mano
Se resistono agli allenamenti di mimmo ne vedremo delle belle. ASR
E poi ci divertiremo, calcio semplice 1 contro 1 e se hai gamba vinci tu.
Sarà divertente.
Mi dispiace dirlo ma Dovbick proprio non va. Spero ce ne libereremo presto.
su Dovbyk non mi esprimo, dico solo che è impossibile che possa fare meno gol dell’ anno scorso. Lo voglio vedere in campionato. Ferguson però è molto più forte tecnicamente, e su questo non c’è dubbio
la prima partita già sarà tosta contro un Bologna ben organizzato, vedremo se la squadra migliorerà fisicamente per impostare il gioco aggressivo tipico di gasp,per me se il Bologna lo pressi,commette errori perché è una squadra che non butta la palla
Dobvyk oggi davvero imbarazzante, involuto dall’anno scorso, spero si ripigli. O se se lo prendono a 30 milioni può partire serenamente.
veramente mi dispiace dirlo ci ho creduto tanto,ma questo dovbik è da vendere subito,impacciato e spesso svogliato lo vedo assente in campo,e queste sono amichevoli,in una partita seria(bologna) in queste condizioni giocheremo in 10 la ci vuole presenza e cattiveria. forza Roma
Buon esordio di Ghilardi, il ragazzo è fisicamente straripante e ha personalità.
El Aynaoui, bollato come il nuovo Le Fee con “entusiasmo” in due settimane è invece un buon giocatore che nelle mani di Gasperini potrebbe diventare ottimo.
Wesley ha le caratteristiche che servono al tecnico in quel ruolo, deve migliorare ma il suo secondo tempo è stato incoraggiante.
Comunque sembrano tutti acquisti fatti con un filo logico e questo è bene.
Dire che Dovbyk è stato il peggiore in campo è purtroppo come dire che oggi il sole è sorto è tramonterà. Se non segna non si nota la sua presenza.
Ferguson, quattro palloni toccati e due assist deliziosi scialacquati.
I numeri sono numeri e l’evidenza non si può negare.
Per fortuna che decide Gasperini e non gli utenti del sito. Prima ancora di vederlo giocare avevano già bollato El Aynaqui come un una sega apostrofandolo anche. Soule diventerà un fenomeno e lo sbaglio lo avrà fatto la juve a vendercelo. In fondo con i prezzi che girano lo abbiamo pagato due soldi.
Sto vedendo Roma Legend con lneverton ridateme pizzarro e Aldair pure a 90 anni 😂🙂
Ogni volta che si perde un pallone a centocamlo sono dolori. Noi non siamo il Barcellona secondo me è un suicidio tattico
Una cosa che mi ha sorpreso più di tutti è il cambio di modulo per imbottire il centrocampo (al quanto pare Ranieri ha messo del suo per far capire questo aspetto a Gasperini fondamentale per la sua squadra e il suo gioco).
Se dovessimo restare col 352 allora tutte le strategie di mercato dovranno cambiare e serve prendere a livello numerico un centrocampista di inserimento offensivo preferibilmente di piede mancino (Kenneth Taylor è l’ideale da questo punto di vista) invece del sottopunta sx di piede destro visto che a centrocampo col cambio modulo contiamo solo Koné, El Aynaoui, Pisilli, Cristante e Alessandro Romano dalla primavera. Davanti le strategie di mercato col cambio modulo cambieranno totalmente e nei 2 davanti titolari contiamo Dovbyk, Soulé, Dybala, Ferguson, Cherubini, El Shaarawy e Baldanzi e già 2 sono di troppo.. Baldanzi forse è quello che potrebbe beneficiare del cambio modulo ed essere provato in una posizione diversa da quella del trequartista, ovvero nel ruolo di mezzala come lo voleva provare De Rossi ma al quanto pare Gasperini sembra averlo del tutto bocciato, mentre El Shaarawy è quello che ne beneficierà meno di tutti perché rischierebbe di essere sacrificato nel ruolo di esterno di centrocampo, quindi diventa poco utile per le rotazioni in questo senso visto che Gasperini vorrebbe un terzino sx/esterno di centrocampo di ruolo a sx e non un adattato vista la bocciatura di Eddine.. e quindi resteremo in attacco con Ferguson, Soulé, Dybala, Dovbyk e Cherubini. questo sempre nel caso dovessimo restare col 352 invece che giocare col 343.
Wesley ha evidentemente bisogno di ambientarsi al calcio europeo e italiano però a livello atletico e di velocità si conferma in condizioni ottimali per fare bene, va solo sgrezzato sul piano tecnico e tattico e Gasp su di lui può lavorarci ed è un bene avere a disposizione anche Rensch che gli permette di ambientarsi con calma.
Bene Ghilardi e Mancini ma, in attesa di Ziolkowski, le alternative non mi convincono.. Hermoso ha fatto troppi errori, forse conviene prendere un nuovo centrale di piede mancino più giovane e più affidabile di Hermoso premettendo che avrei tenuto Reale dalla primavera e anche Celik all’ultimo qualche buco di troppo lo ha lasciato..
Però nel complesso siamo su una buonissima strada
“Iturbe Solà”… queso pe fa capì che nun se danno mai giudizi presciolosi.Mo facessero a pezzi Wesley l co’ El Aynaoui
Questo risultato (in cui non speravo, lo ammetto) ha un significato importante.
Il messaggio è diretto ai Friedkins: tra le vostre due squadre la principale è l’ASRoma, di cui l’Everton può essere considerata al massimo succursale (pure satellite sarebbe troppo).
🔝🔝🔝🟨🟥🟨🟥🟨🟥
Grande impressione Soulè, ennesima delusione Dovbyk. Comunque bene così oggi. Grosso passo avanti.
Mi spiace molto ma questo Dovbyk proprio non riesce a combinare nulla e ho pensato la stessa cosa scritta nell’articolo, Ferguson in 10 minuti ha fatto 10 volte quello che ha fatto Dovbyk nei restanti 80.
Dispiace ma sembra avere piedi di piombo.
Invece l’irlandese pazzesco, ripiega, difende, fa ripartire, attacca la profondità. E tutto in soli 10 minuti.
Se Pisilli non avesse sprecato quel contropiede, avrebbe anche segnato.
Con li 3 5 2 questa squadra ha molti vantaggi in più a partire dalla solidità difensiva e al miglior coinvolgimento degli esterni cge sembrano più liberi di spingere…..
A questo punto servirebbe un altro Centrocampista da aggiungere e lo scambio di cui si parla McKnnie sarebbe tanta roba….. La cosa certa è che manca un esterno a Sx dato che Salah-Edineè è fuori… Dovbyk a questa squadra non serve e questo ormai mi sembra palese, al posto suo serve un centroavanti più mobile (MIKAUTADZE)… Se Gasp insisterà con questo modulo x il famoso trequartista di sx, soprattutto se l’Ucraino dovessecandar via, si potrebbe investire su Nenè Dorgeles che a questa squadra darebbe tanta corsa e imprevedibilità a campo aperto…..
Baldanzi fuori… un segnale?
