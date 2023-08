Arbitro al VAR? Viene penalizzato di 0,10 punti. Svelata le regola che sta creando un caso

ALTRE NOTIZIE – Spesso durante una partita, quando accadono degli episodi che appaiono molto dubbi, ci si chiede: ma perchè l’arbitro non corre al VAR? Lo spiega oggi il Corriere dello Sport in un articolo che farà sicuramente discutere molto.

Stando a quanto racconta il quotidiano, un direttore di gara che decide di andare a rivedere un’azione chiedendo l’aiuto della moviola in campo verrà automaticamente penalizzato nella “pagella” che avrà a fine partita per la sua direzione, rischiando di compromettere la propria carriera.

La scala di giudizi a cui un fischietto è sottoposto alla fine di ogni match va dall’8,70 (eccellente) all’8,20 (insufficiente), e ricorrere al Var ti sottrae uno 0,10. Un’enormità. Per il sistema arbitrale, quindi, non conta raggiungere l’obiettivo, ossia non commettere errori durante la direzione di gara. Se ci arrivi tramite Var, viene comunque considerato errore.

La conseguenza è che gli arbitri, come si può facilmente intuire, cercheranno di fare meno possibile ricorso al Video Assistant Referee. Ne va della loro valutazione finale, e dunque della loro carriera.

Fonte: Corriere dello Sport