Arena Kombetare, squadra in campo per la ricognizione tra i cori dei tifosi. Euforia anche fuori dall’Olimpico (VIDEO – FOTO)

AS ROMA NEWS – Si avvicina sempre di più il fischio d’inizio di Roma-Feyenoord, finale di Conference League che si giocherà questa sera all’Arena Kombetare di Tirana.

Clima festoso e nessun incidente da segnalare al momento. Le due tifoserie, seguendo i rispettivi percorsi, stanno cominciando ad affluire nell’impianto.

Questo il video dei tifosi giallorossi che stanno avvicinandosi allo stadio tra cori e bandiere al vento:

Questa invece l’euforia che si respira fuori dall’Olimpico, dove la finale sarà trasmessa su una serie di maxi-schermi piazzati per tutto lo stadio.

2⃣ hours until kick-off… 🟡🔥🔴

The atmosphere around the Olimpico is already building!#ASRoma #UECLfinal pic.twitter.com/UiBeUqT9jb

