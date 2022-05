AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 25 maggio 2022:

Ore 15:30 – MOU INSISTE PER AVERE DOUGLAS LUIZ – In Inghilterra si continua a scrivere del forte interesse di Mourinho per Douglas Luiz, 24enne centrocampista brasiliano in forza all’Aston Villa. Con il contratto in scadenza nel 2023 e visto l’arrivo di Boubacar Kamara dal Marsiglia, il club inglese potrebbe essere interessato a sedersi al tavolo per trattare la cessione del giocatore. (Daily Mail)

Ore 14:00 – ROMA, REVOCATO IL BLOCCO DEI TRASPORTI – Dietrofront della questura: non ci sarà il blocco dei trasporti originariamente previsto per stasera. Il comitato per l’ordine e la sicurezza ha rivisto la sua decisione: bus e tram non si fermeranno più alle 22, ma rispetteranno il normale orario di servizio, con ultime corse dai capolinea alle ore 23:30 anche per permettere un regolare deflusso dall’Olimpico, affollato dai romanisti per la partita di Tirana.

Ore 13:20 – CALAFIORI: “ANSIA…DAJE ROMA!” – Riccardo Calafiori ha pubblicato sui social una foto che lo vede abbracciato a Pellegrini con il messaggio: “Ansia…daje Roma, daje ragazzi”. Il giovane terzino, dopo una poco fortunata esperienza in prestito al Genoa, farà ritorno a Trigoria in estate.

Ore 12:40 – ROMA IN CAMPO CON UNA MAGLIA CELEBRATIVA – La maglia della Roma di stasera, rossa come già comunicato dall’Uefa, avrà una scritta celebrativa per la partita: al centro del petto ci sarà la scritta con la celebrazione dell’evento “Final Tirana 2022”, oltre a stadio dell’incontro, la National Arena, il giorno e le squadre in campo.

Ore 10:40 – CAPELLO: “MOU E’ UN MAESTRO IN PARTITE COME QUESTA” – “José è un maestro nella gestione di situazioni come questa. Dovrà tenere alta l’attenzione e bassa la tensione. Una squadra come il Real è abituata ad affrontarle, mentre la Roma da trentuno anni non vive queste dimensioni”. Lo ha dichiarato Fabio Capello a Il Messaggero. “Il Feyenoord? Non lo conosco bene, ma gli olandesi sono sempre scomodi. Il loro campionato non è molto impegnativo e all’estero riescono a dare il massimo. Sono anche culturalmente più liberi di mente e quindi affrontano le partite senza stress”.

Ore 10:00 – ALZARE LA CONFERENCE VALE 20 MILIONI TOTALI – La Conference League vale un tesoretto per la Roma. Fin qui il club giallorosso ha guadagnato quasi 17 milioni, per la precisione 16,7. Nel dettaglio le cifre: 2,94 (qualificazione); 2,82 (gruppi); 6,60 (eliminazione diretta); 1,34 (ranking storico); 3 (market pool). Alla squadra che solleva la coppa vanno altri 2 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:45 – MANOLAS: “SARO’ CON LA ROMA COL TUTTO IL CUORE” – “In questo campionato la Roma non ha fatto una grande stagione. Ma una finale è una finale: e arrivarci fa tutta la differenza, non è mai facile. Io sarò con la Roma col tutto il cuore, i tifosi lo meritano tanto”. Lo ha detto Kostas Manolas oggi in un’intervista a La Repubblica. “Il mio gol al Barcellona? Ha cambiato l’immagine della Roma nel mondo”.

Ore 8:40 – ALDAIR: “MI PIACE MANCINI NONOSTANTE LE AMMONIZIONI” – Mourinho ha fatto un buon lavoro. Per un bilancio però bisogna aspettare. Speriamo riesca a vincere la coppa“. Lo ha detto Aldair ai microfoni de Il Messaggero. Sulla difesa della Roma: “Se devo esprimere una preferenza, a me piace Mancini perché non ha paura di far partire l’azione, esce sempre palla al piede, è abbastanza attento in marcatura. E troppo ammonito? Si, ma nel calcio moderno si fischia qualsiasi contatto. Bisognerebbe lasciar giocare di più”.

Ore 8:00 – ROMA, DUE PROBABILI FORMAZIONI – I giornali si dividono sulla probabile formazione anti-Feyenoord di stasera: la metà dei quotidiani punta su Zaniolo titolare con Mkhitaryan a centrocampo, mentre l’altra metà prevede un undici più prudente con il 22 in panchina e Sergio Oliveira in campo. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – NOTTATA DI SCONTRI A TIRANA, 60 ARRESTI– La polizia dei Tirana ha reso noto che è salito a 60 il numero dei tifosi di Roma e Feyenoord fermati a seguito degli incidenti occorsi in serata in varie zone della città, con annessi scontri con le forze dell’ordine. Di queste persone accompagnate in commissariato, 48 sono di nazionalità italiana e 12 olandesi. Sale il bilancio anche delle persone coinvolte: 12 gli agenti di polizia, tra cui poliziotti feriti segnalato un agente «in stato grave». 3 in totale gli italiani coinvolti, uno dei quali con ferite al volto e un altro ferito alla testa. La polizia avrebbe anche bloccato un pullman su cui erano a bordo sostenitori della Roma: sul mezzo sarebbero state trovate «mazze e altri oggetti pericolosi”. (ansa)

