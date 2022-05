Mkhitaryan con Zaniolo o Sergio Oliveira: i giornali si dividono sulla probabile formazione anti-Feyenoord

NOTIZIE ROMA CALCIO – C’è una Roma con Zaniolo in campo e un’altra con Sergio Oliveira titolare. L’unica certezza è Mkhitaryan, destinato a partire dal primo minuto.

I giornali oggi in edicola si dividono in due sulla probabile formazione che Mourinho schiererà questa sera per provare a battere il Feyenoord e portarsi a casa la Conference League.

Secondo Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Il Tempo e La Repubblica a giocare dal primo minuto sarà Zaniolo, con Pellegrini e Mkhitaryan a dare una mano a Cristante in mediana.

Di diverso avviso Il Messaggero, Corriere dello Sport e Il Romanista, che invece puntano su un undici più prudente, con Sergio Oliveira in mezzo al campo e Mkhitaryan sulla trequarti insieme a Pellegrini, alle spalle di Abraham. Zaniolo, in questo caso, finirebbe in panchina.