AS ROMA NEWS – L’abbiamo aspettata per anni una notte come questa. E ora che ci siamo, il cuore ci batte un po’ troppo forte. Questa sera allo stadio Kombetare di Tirana la Roma affronterà gli olandesi del Feyenoord per provare a fare la storia.

Partire da favoriti non aiuterà troppo i giallorossi, poco abituati a giocare una finale europea esattamente come la squadra di Slot. La Roma dovrà saper gestire la tensione, la responsabilità di dover portare a casa a tutti i costi una coppa che manca da troppo tempo, il peso della pressione enorme di un popolo che aspetta solo di poter tornare ad esultare per le strade e le piazze della Capitale.

A Mourinho, uno che di finali vinte è uno specialista, il compito di riuscire a toccare le corde giuste di Pellegrini e compagni. Sulla carta, i giallorossi hanno una formazione più esperta di quella olandese. Gente come Rui Patricio, Smalling, Mkhitaryan, Cristante (che ha giocato la finale dell’Europeo subentrando dalla panchina) e lo stesso Abraham dovrebbero essere più pronti a gestire la pressione di una partita del genere rispetto ai giovani del Feyenoord.

Gli olandesi sono una formazione molto temibile, formata da ragazzi di grande talento, alcuni sul punto di esplodere: da Bijlow a Malacia, da Kocku a Sinisterra, il Feyenoord è pieno di calciatori dal futuro assicurato. Come riusciranno a gestire il peso di una finale è tutto da capire, ma gli olandesi sono una squadra che ha corsa, tecnica e qualità balistiche. E avrà la sfrontatezza di chi non giocherà la finale da favorito.

Tra poche ore sapremo. Per il momento non possiamo fare altro che cominciare il conto alla rovescia, e sperare che quella di stasera sia solo una festa per il calcio, e non una serata di guerriglia. Poi toccherà ai nostri ragazzi scendere in campo e fare di tutto per regalarci un sogno. Forza Roma, è arrivato il momento di scrivere la storia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini